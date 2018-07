Huertas ofusca Curry e comanda vitória dos Lakers

Lanterna da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers surpreendeu e derrotou o Golden State Warriors, equipe de melhor campanha na NBA, por 112 a 95, na abertura da rodada deste domingo da liga norte-americana de basquete. O brasileiro Marcelinho Huertas foi eleito o jogador da partida.

Ele esteve em quadra por quase 30 minutos, anulou Stephen Curry, melhor jogador da temporada, e ficou próximo de um "double-double", com dez pontos e nove assistências. O cestinha do jogo foi Jordan Clarkson com 25 pontos, seguido por D'Angelo Russell. O astro da equipe, Kobe Bryant, jogou com um problema no ombro direito e marcou 12 pontos.

O Golden State fez um jogo para esquecer. Curry, como sempre, foi o destaque com 18 pontos, mas teve um péssimo aproveitamento nas bolas de três pontos, sua especialidade. De 10 tentativas, acertou apenas uma. Thompson fez 15 e errou as oito tentativas dos três pontos. A derrota encerrou uma sequência de sete vitórias seguidas da equipe líder da Conferência Oeste. O último revés foi no 53º jogo, diante do Portland Trail Blazers, por 137 a 105.

Além de Huertas, a partida também teve a presença de outros dois brasileiros. Pelo lado do Golden State, Leandrinho e Varejão começaram no banco de reservas, mas entraram bem no jogo. O ala fez oito pontos e o pivô, seis.

Apesar da vitória, o Lakers continua com a pior campanha na Conferência Oeste, agora com 51 derrotas e 13 vitórias. O Warriors segue tranquilo na ponta, com 55 vitórias e apenas seis derrotas, seguido pelo San Antonio Spurs, que tem 53-9.