Lesão muscular tira Huertas da estreia do Lakers na NBA

Não será neste domingo que o brasileiro Marcelinho Huertas fará sua estreia na NBA. Contratado pelo Los Angeles Lakers para a temporada 2015/2016, o armador sentiu os treinos intensos em seus primeiros dias nos Estados Unidos e sofreu uma lesão muscular que o tirará da primeira partida da equipe californiana na pré-temporada, contra o Utah Jazz neste domingo.

Segundo informou o próprio Huertas, tratou-se de uma contratura na coxa direita. Nada muito grave, mas o suficiente para tirá-lo da primeira partida da equipe. "Não é um rompimento, só uma contratura. Está um pouco machucado e por precaução não estamos jogando. É pela carga da semana, na sexta notei um pouco mais forte. Não queremos forçar para não perder duas ou três semanas por um problema maior", comentou.

Aos 32 anos, Huertas chegou à NBA depois de muito tempo atuando na Europa. Contratado junto ao Barcelona, o jogador admitiu que se surpreendeu com o ritmo intenso de treinos nos Estados Unidos, mesmo vindo de um centro também bastante forte no basquete e de uma das melhores equipes do mundo.

"A intensidade é brutal. Não só isso, como também a competição entre os jogadores. Há muito choque e, além da parte física, há os treinos e os exercícios que são bastante duros e de muita resistência. Isso também leva ao mental, e temos que estar preparados. Por isso há a pré-temporada", disse o brasileiro.