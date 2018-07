Huertas tem atuação discreta e Lakers é superado pelo Nuggets

O Denver Nuggets conseguiu, na noite de sexta-feira, a sua segunda vitória na pré-temporada 2016/17 da NBA. Jogando fora de casa, o time do Colorado passou pelo Los Angeles Lakers por 101 a 97, virando o jogo no fim. A franquia californiana, que também vinha de vitória, sofreu seu primeiro revés.

Com 20 pontos, o armador Will Barton foi o principal pontuador do Denver, enquanto que, pelo Lakers, quem brilhou foi o jovem D'Angelo Russell, com 21 pontos e quatro bolas convertidas de três pontos.

Marcelinho Huertas começou o jogo no banco de reservas e recebeu apenas 10 minutos em quadra para mostrar serviço. Anotou dois pontos, mesmo número de rebotes colhidos. Além disso, deu três assistências. O jogo foi o segundo do Lakers no Staples Center sem Kobe Bryant. Domingo, as equipes voltam a se enfrentar, em Ontario, também na Califórnia.

No outro jogo de sexta-feira à noite na pré-temporada da NBA, o Portland Trail Blazers passou pelo Phoenix Suns por 115 a 110, no Arizona, com 34 pontos de Devin Booker para o time da casa. Leandrinho, de volta ao time, começou no banco. Jogou 17 minutos e anotou quatro pontos. Com ele em quadra, porém, o Suns foi melhor que o Blazers.