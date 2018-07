Huertas tem estreia 'perfeita' nos Lakers em jogo que teve 3 quartos

Foi em um jogo que nem chegou ao último quarto por conta das condições ruins da quadra montada em uma arena de hóquei sobre o gelo em San Diego, pela pré-temporada, mas Marcelinho Huertas, aos 32 anos, finalmente fez sua primeira partida na NBA. E o armador brasileiro jogou em grande estilo. Em apenas 12 minutos, acertou os dois arremessos de quadra que tentou e deu seis assistências na vitória do Los Angeles Lakers por 85 a 70 sobre o atual campeão, o Golden State Warriors, de Leandrinho Barbosa.

O jogo foi paralisado a 2min16s do fim do terceiro quarto, por conta das poças de água que se formaram na quadra, montada sobre o gelo. Naquele momento, jogava o terceiro time do Lakers graças do rodízio promovido pelo técnico da equipe. Huertas fez parte da segunda equipe, que jogou do início ao fim do segundo quarto.

Com ele comandando os ataques, o Lakers ganhou por nove pontos de diferença. Além dos quatro pontos e das seis assistências, o armador, que deixou o Barcelona ao fim da última temporada, ainda colaborou com um rebote e uma recuperação de bola.

Do outro lado, Leandrinho Barbosa não teve a mesma sorte. Fez dois pontos, ambos de lance livre, pegou um rebote e deu uma assistência nos pouco mais de 10 minutos que ficou em quadra. Stephen Curry foi a estrela do confronto, com seus 19 pontos, enquanto Klay Thompson não jogou para ir a um funeral.

Os dois foram os únicos brasileiros a jogarem na rodada de sábado a noite da pré-temporada da NBA nos EUA - o Flamengo entrou em quadra no Rio e perdeu um amistoso para o Orlando Magic por 90 a 73, mais cedo.

Em Charlotte, o Hornets venceu o New York Knicks por 97 a 93. O Sacramento Kings fez 107 a 98 no New Orleans Pelicans, enquanto o Miami Heat passou pelo Rockets por 105 a 100 em Houston. Por fim, em Milwaukee, o Bucks foi surpreendido pelo Washington Wizards, por 105 a 101.