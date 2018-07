Ibaka volta, Thunder vence e diminui vantagem dos Spurs na final do Oeste

OKLAHOMA CITY - No jogo em que contou com a volta do pivô Serge Ibaka, que se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda, o Oklahoma City Thunder venceu o San Antonio Spurs por 106 a 97, neste domingo à noite, em casa, e reduziu para 2 a 1 a vantagem do rival na série melhor de sete partidas da final da Conferência Oeste da NBA.

Com o retorno do jogador espanhol, que estava fora da equipe desde o jogo 6 da série decisiva que a equipe travou com o Los Angeles Clippers e agora foi autor de 15 pontos e sete rebotes, o Thunder voltou a contar com boas atuações de Kevin Durant e Russell Westbrook para superar o time do Texas.

Cestinha do confronto, Westbrook marcou 26 pontos e ainda apanhou oito rebotes e deu sete assistências, enquanto Durant brilhou com um "double-double" de 25 pontos e dez rebotes. Assim, a dupla de astros liderou a equipe que ainda teve Reggie Jackson contabilizando 15 pontos, mesma pontuação atingida por Ibaka.

Pelo lado do Spurs, Manu Ginóbili, com 23 pontos, foi o cestinha da equipe, enquanto o astro Tim Duncan fez 16 pontos e pegou oito rebotes. Eles foram os destaques do time que contou com Tony Parker amargando uma atuação discreta, com nove pontos e quatro assistências. O brasileiro Tiago Splitter, por sua vez, atuou por apenas 18 minutos e 21 segundos, nos quais acumulou quatro pontos e oito rebotes.

Com o triunfo deste domingo, o Thunder terá a chance de igualar a série decisiva com o Spurs na terça-feira, quando voltará a atuar em casa no quarto duelo entre as duas equipes nesta decisão da Conferência Oeste.

Já a final da Conferência Leste terá nesta segunda-feira a sua quarta partida da série melhor de sete confrontos. O Miami Heat, que lidera por 2 a 1 essa disputa, atuará em seus domínios diante do Indiana Pacers.