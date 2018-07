Ibirapuera recebe jogos da final do Mundial Interclubes de basquete

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, recebe a partir desta sexta o desafio que apontará o campeão do Mundial Interclubes (Copa Intercontinental) de basquete, entre Bauru e do Real Madrid, em duas partidas. A primeira na sexta, às 21h, e a outra domingo, às 12h. O SporTV transmite os dois jogos ao vivo. O encontro coloca frente a frente o campeão da Ligas das Américas e da Euroliga. Os ingressos estão sendo vendidos no próprio Ginásio do Ibirapuera.

O Bauru ganhou quase tudo que podia na temporada 2014/15, perdendo apenas o NBB para o Flamengo. A equipe começou com o bicampeonato paulista. A Liga Sul-Americana chegou com uma campanha sem sobressaltos, em que o time do interior paulista não perdeu nenhuma partida e venceu na final outro time brasileiro, Mogi das Cruzes. Esse troféu credenciou o Bauru na disputa da Liga das Américas deste ano. E novamente o time fez bonito e, também de forma invicta, ficou com a taça, o que lhe valeu vaga no Mundial. A final da Liga das Américas foi disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na semifinal, o jogo foi contra o Peñarol de Mar del Plata e depois, na decisão, o Pioneros de Quintana Roo, do México.

Para os jogos contra o Real Madrid, o Bauru manteve a base de equipe e aposta alto no pivô Rafael Hettsheimeir, que atuou por nove anos na Espanha e conhece os rivais do clube madrilenho. "O Real Madrid tem bons jogadores, mas nós estamos preparados. Vai ser difícil ganhar deles, mas estamos preparados."

O Real Madrid esperou dez temporadas para levantar novamente o troféu da Liga da Europa. É o maior vencedor da competição interclubes, com nove conquistas. Na última edição, dos 14 jogos, venceu 11. O time espanhol conhece o Ibirapuera. Em 81, em seu último dos quatro título da Copa Intercontinental, o Real Madrid esteve em São Paulo para festejar. Para essa partida, 80% do elenco é o mesmo da temporada. Portanto, fortíssimo. Há quatro espanhóis bons de cesta: o armador Sergio Rodriguez, o ala-armador Sergio Llull e o ala Rudy Fernández. O técnico Pablo Laso ainda conta com o ala argentino Andrès Nocioni. As caras novas ficam por conta do ala sueco Jeffrey Taylor, ex-Charlotte Hornets, da NBA, e o pivô norte-americano Trey Thompkins.

Se o Bauru conseguir o feito de ganhar no Ibirapuera, agora com o piso revestido da própria "Panela de Pressão' do seu ginásio, se junta a Sírio e Flamengo, o último campeão do Mundial Interclubes.

SERVIÇO

Mundial Interclubes de Basquete

Local: Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1361 - São Paulo/SP

Ingressos: Nas bilherias do Ginásio

Meia Entrada: Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de necessidades especiais, professores da rede pública de ensino, estudantes.

Ponto de Venda Sem Taxa de Conveniência: TEATRO TUCA

Rua Monte Alegre, 1.024 - Perdizes - ZONA OESTE - São Paulo /SP

Horário de Atendimento:

Terça a Sábado das 14:00 às 19:00

Domingo das 14:00 às 18:00.

Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron.

Preços

Sexta-feira

Arquibancada Inferior 1 - R$ 20 - R$ 40

Arquibancada Inferior 2 - R$ 20 - R$ 40

Arquibancada Inferior 3 - Esgotado

Arquibancada Inferior 4 - R$ 20 - R$ 40

Arquibancada Superior - R$ 15 - R$ 30

Cadeira de quadra - R$ 75 - R$ 150

Setor 5 - Real Madrid - R$ 20 - R$ 40

Domingo

Arquibancada Inferior 1 - R$ 30 - R$ 60

Arquibancada Inferior 2 - R$ 30 - R$ 60

Arquibancada Inferior 3 - Esgotado

Arquibancada Inferior 4 - R$ 30 - R$ 60

Arquibancada Superior - R$ 25 - R$ 50

Cadeira de quadra - R$ 150 - R$ 300

Setor 5 - Real Madrid - R$ 30 - R$ 60