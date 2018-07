Warriors bate Raptors com 37 pontos de Curry e vence a 12ª seguida

O Golden State Warriors segue imbatível nesta temporada da NBA. Jogando em casa na rodada da noite desta terça-feira, os atuais campeões da liga de basquete dos Estados Unidos desta vez venceram o Toronto Raptors por 115 a 100, mais uma vez impulsionados por mais uma grande atuação de Stephen Curry, e atingiram o 12º triunfo em 12 partidas na competição.

Assim, o time de Oakland segue disparado na liderança da Conferência Oeste da NBA, que tem o San Antonio Spurs na vice-liderança com oito vitórias e duas derrotas - a equipe texana voltará a jogar nesta quarta, em casa, contra o Denver Nuggets.

Neste 12º triunfo seguido do Warriors, Curry foi o cestinha do confronto com 37 pontos e ainda ajudou o time com nove assistências e dois rebotes. Pelo lado da equipe canadense, que vendeu caro a derrota, Kyle Lowry e DeMar DeRozan brilharam com 28 pontos cada um, mas mão conseguiram impedir o rival de se tornar apenas a sétima franquia da história da NBA a alcançar 12 vitórias seguidas nas suas 12 primeiras partidas.

Esse já é o melhor início de campanha desde quando o Dallas Mavericks ganhou os 14 primeiros confrontos da temporada 2002/2003 da NBA. E agora, para ficar ainda mais perto da marca da equipe texana, o Warriors terá de vencer o Los Angeles Clippers, quinto colocado da Conferência Oeste, quinta-feira, fora de casa.

Com a derrota para o líder geral da NBA, o Raptors ficou na sexta posição da Conferência Leste, agora cinco derrotas em 12 partidas disputadas.

Em outro jogo da rodada desta terça da NBA, o Washington Wizards arrasou o Milwaukee Bucks por 115 a 86, em casa, e passou a ocupar o sétimo lugar da Conferência Leste, agora com cinco vitórias em nove partidas.

Otto Porter e John Wall, com 19 pontos cada um, foram os principais destaques ofensivos do time da capital norte-americana, que ainda teve o brasileiro Nenê em quadra por pouco mais de 16 minutos. Neste período, o pivô ajudou a sua equipe com oito pontos, seis rebotes e duas assistências.

Já o Detroit Pistons fez valer o fato casa para superar o Cleveland Cavaliers por 104 a 99, graças a uma melhor atuação coletiva de sua equipe, cujos principais nomes ofensivos foram Andre Drummond e Reggie Jackson, com respectivamente 25 e 23 pontos.

A astro LeBron James foi o cestinha do jogo pelo Cleveland, com 30 pontos, enquanto Kevin Love colaborou com mais 19 pontos e nove rebotes para os visitantes, mas o bom desempenho da dupla não foi suficiente para evitar a derrota.

SACO DE PANCADAS

O New Orleans Pelicans sofreu a sua 10ª derrota em 11 jogos disputados nesta temporada da NBA ao ser batido por 115 a 98 pelo Denver Nuggets, em outro jogo da rodada desta terça. Assim, ocupa a lanterna da Conferência Oeste e faz campanha melhor apenas do que a do Philadelphia 76ers, que perdeu as 11 partidas que realizou até aqui. O Nuggets, por sua vez, está na zona de classificação para os playoffs ao ocupar a sétima colocação da Conferência Oeste.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira:

Washington Wizards 115 x 86 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 90 x 88 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 104 x 99 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 91 x 103 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 102 x 94 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 98 x 115 Denver Nuggets

Golden State Warriors 115 x 110 Toronto Raptors

Confira os jogos desta quarta-feira:

Philadelphia Sixers x Indiana Pacers

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Utah Jazz x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Chicago Bulls