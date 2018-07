Indiana Pacers bate Oklahoma Thunder e fica perto de ser 1.º do Leste

INDIANÁPOLIS - O Indiana Pacers conquistou uma importante vitória para assegurar a primeira colocação da Conferência Leste da NBA. Pela rodada de domingo, o time de Indianápolis se impôs em casa e derrotou o Oklahoma City Thunder por 102 a 97. Assim, precisa de mais um triunfo para garantir a liderança sem depender de outros resultados.

Em primeiro lugar no Leste, os Pacers somam 55 vitórias e 26 derrotas. Já o Miami Heat ocupa a segunda colocação, com 54 vitórias em 80 partidas. O Thunder, por sua vez, está no segundo lugar na Conferência Oeste, com 58 triunfos e 22 derrotas, mas ainda ameaçado pelo terceiro Los Angeles Clippers, que também já disputou 80 partidas e soma 56 vitórias.

David West anotou 21 pontos na partida de domingo pelo Pacers e Lance Stephenson conseguiu o seu quinto "triple-double" na temporada, com 17 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Já Paul George anotou 20 pontos e obteve 12 rebotes. C.J. Watson também se destacou no jogo com 20 pontos.

Kevin Durant foi o cestinha do duelo com 38 pontos e Russel Westbrook anotou 21 pelo Thunder, que chegou a estar perdendo por 10 pontos de diferença, empatou o jogo em 87 a 87, mas acabou sucumbindo diante do melhor mandante da NBA, o Pacers, que soma 35 vitórias e apenas seis derrotas em casa.

Também pela rodada de domingo, o Memphis Grizzlies ficou mais próximo da classificação para os playoffs ao derrotar o Los Angeles Lakers, fora de casa, por 102 a 90. Mike Conley foi o cestinha da partida com 24 pontos e o espanhol Marc Gasol somou 18 pontos e 15 rebotes pelos Grizzlies.

Assim, o time de Memphis é o oitavo colocado na Conferência Oeste, com 48 vitórias em 80 jogos, uma a mais do que o Phoenix Suns. Nesta segunda-feira, as duas equipes fazem um duelo decisivo por uma vaga nos playoffs em Phoenix.

Wesley Johnson somou 15 pontos e 15 rebotes, Jordan Hill acumulou dez pontos e dez rebotes e Jodie Meeks marcou 20 pontos para os Lakers em sua última partida como mandante nesta temporada, em que a equipe acumula 55 derrotas, a maior quantidade da história da franquia, mesmo que o time ainda tenha dois jogos a disputar. Esta foi a sétima derrota seguida da equipe de Los Angeles, sendo a quinta consecutiva no Staples Center. Com apenas 25 vitórias no campeonato, o time é o vice-lanterna do Oeste.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Indiana Pacers 102 x 97 Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons 107 x 116 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 97 x 88 Orlando Magic

New York Knicks 100 x 89 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 119 x 117 Golden State Warriors

Sacramento Kings 106 x 103 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 90 x 102 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x Miami Heat

Atlanta Hawks x Charlotte Bobcats

Chicago Bulls x Orlando Magic

Houston Rockets x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves