Indiana Pacers vence Boston Celtics e mantém grande fase na NBA

INDIANÁPOLIS - O Indiana Pacers fez mais uma vítima na noite deste domingo. Jogando em casa, a equipe derrotou o Boston Celtics por 106 a 79, graças ao grande desempenho do ala-armador Lance Stephenson, responsável por um triple double na rodada.

Inspirado, ele registrou 12 pontos, 10 rebotes e 10 assistências e levantou o público de Indianápolis. Stephenson foi acompanhado por Paul George, que anotou 24 pontos e também deu boa contribuição à 22ª vitória do Indiana na temporada.

Com apenas cinco derrotas, a equipe lidera a Conferência Leste, enquanto o Boston é apenas o oitavo colocado da tabela, com 12 triunfos e 17 derrotas. Avery Bradley foi o maior pontuador do Boston na partida, com 13 acertos. O brasileiro Vitor Faverani esteve em quadra durante 13 minutos, mas não chegou a marcar pontos.

Na Conferência Oeste, um duelo da rodada mudou o topo da classificação. O Oklahoma City Thunder deixou a ponta ao ser derrotado pelo Toronto Raptors por 104 a 98. Dono de 22 vitórias, o time sofreu seu quinto revés e foi superado pelo Portland Trail Blazers, que subiu para primeiro mesmo sem entrar em quadra na rodada.

O Oklahoma sofreu sua primeira derrota em casa na temporada regular da NBA em uma noite inspirada de Kevin Durant, autor de 24 pontos, e Russell Westbrook, 27. A boa atuação da dupla, no entanto, foi ofuscada pelos 22 pontos e 9 assistências de Kyle Lowry, que comandou a vitória dos visitantes. O Toronto é o quarto colocado do lado Leste, com 11 triunfos e 14 derrotas.

Confira os resultados da rodada de domingo:

Indiana Pacers 106 x 79 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 98 x 104 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 120 x 116 Minnesota Timberwolves

