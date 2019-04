Ingressos esgotam em 24h e nova carga é liberada para NBA House em SP

A edição 2019 da NBA House promete ser um sucesso ainda maior que no ano passado. O já tradicional evento, que receberá os fãs do basquetebol norte-americano durante as finais da liga, já teve a sua primeira carga de ingressos esgotada de forma surpreendente e, nesta quarta-feira, a organização anunciou a liberação de uma nova carga de entradas.

Os ingressos para a edição 2019, marcado entre os dias 30 de maio e 16 de junho, foram colocados à venda na última segunda-feira (8), inicialmente para os quatro primeiros Game Nights - os dias de jogos das finais. Marcados para 30 de maio e 02, 05 e 07 de junho, as entradas para os quatro dias se encerraram já no início da tarde de terça-feira (09).

Nesta quarta-feira, então, a organização liberou mais ingressos para os Game Nights - outras três datas ainda são possíveis, caso a final seja decidida em mais de quatro partidas. Além disso, estão previstos os Fan Days, com visitações ao local em programação diurna de eventos, nos dias 01, 02, 08, 09, 15 e 16 de junho.

São esperadas pela organização do NBA House mais de 25 mil pessoas durante todo o período. Lá, participarão de mais de 20 diferentes atrações com competições temáticas, distribuição de brindes, presenças de mascotes oficiais e mais. O estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo, será a sede da edição 2019 do evento.

A limitada carga de entradas para os Game Nights tem valores de R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia). Já para os Fan Days, os preços são R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). É permitida a compra de até seis ingressos por CPF. A classificação etária é de 18 anos, e menores de idade entre 12 e 17 anos podem entrar apenas acompanhados de um responsável.

A temporada regular da NBA termina nesta quarta-feira (10) e ainda há uma vaga a ser decidida nos Playoffs. Detroit Pistons (oitavo), Charlotte Hornets (nono) e Miami Heat (décimo) ainda têm chances de se garantirem no torneio da pós-temporada da Conferência Leste, juntando-se a Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Indiana Pacers, Brooklyn Nets e Orlando Magic.

Já na Conferência Oeste todos os oito classificados já estão assegurados, restando apenas definir as suas colocações entre Golden State Warriors, Denver Nuggets, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers. Os três últimos ainda têm chances de terminar na sexta colocação, conforme possíveis combinações de resultados.

Datas e horários de funcionamento do NBA House 2019:

– 30 de maio – A partir das 19h – JOGO 1

– 1º de junho – 1ª sessão – 14h30min às 17h30min / 2ª sessão – 18h às 21h

– 2 de junho – 1ª sessão – 14h30min às 17h30min / A partir das 19h – JOGO 2

– 5 de junho – A partir das 19h – JOGO 3

– 7 de junho – A partir das 19h – JOGO 4

– 8 de junho – 1ª sessão – 14h30min às 17h30min / 2ª sessão – 18h às 21h

– 9 de junho – 1ª sessão – 14h30min às 17h30min / 2ª sessão – 18h às 21h

– 10 de junho – A partir das 19h – JOGO 5*

– 13 de junho – A partir das 19h – JOGO 6*

– 15 de junho – 1ª sessão – 14h30min às 17h30min / 2ª sessão – 18h às 21h

– 16 de junho – 1ª sessão – 14h30min às 17h30min / A partir das 19h – JOGO 7*

* se necessário / programação sujeita à alterações