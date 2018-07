Ingressos para Brasil x Venezuela, pelas Eliminatórias Fiba, já estão à venda

Os fãs de basquete devem ficar atentos. Começa nesta sexta-feira a venda de ingressos para o duelo entre Brasil e Venezuela, válido pela primeira janela das Eliminatórias Fiba para a Copa do Mundo de 2019, na China. O jogo da seleção será realizado dia 27 de novembro, às 20h30, na Arena 1 do Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Os ingressos são vendidos a R$ 40. A meia entrada sai por R$ 20, mas será necessária comprovação do benefício na entrada do ginásio. Os bilhetes podem ser adquiridos tanto no site Ingresso Certo, com taxa de conveniência de 10%, quanto nas bilheterias da Arena Carioca. Cada pessoa pode comprar até quatro ingressos.

O jogo contra a Venezuela será a segunda partida no Brasil nas Eliminatórias. Três dias antes, a equipe verde e amarela estreia contra o Chile fora de casa. Nesta edição, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) alterou o formato das classificatórias e dividiu as fases da competição em seis janelas, formato similar ao que é feito pela Fifa no futebol.

As 16 seleções das Américas foram divididas em quatro grupos para brigar por sete vagas no Mundial. Comandado pelo croata Aleksandar Petrovic, o Brasil se apresentará no dia 19 de novembro e viajará para Osorno, no Chile, onde fará a preparação para as primeiras partidas.