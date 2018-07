Interforce/Minas vence Araldite/ Univille e abre 1 a 0 nas oitavas do NBB

SÃO PAULO - O Interforce/Minas abriu a série de oitavas de final do NBB com vitória. Neste sábado, o time superou o Araldite/Univille, por 83 a 81, e abriu 1 a 0 na disputa. Os times voltam a se enfrentar na série nesta terça-feira, às 20h, em Joinville. O terceiro jogo também será na cidade catarinense, na quinta, às 20h.

O cestinha da partida foi o ala do Minas, Bernard Robinson, com 31 pontos. Além dele, o ala/pivô Leandro também se destacou, com 14 pontos. Pelo lado do Joinville, o armador Manteguinha foi o principal pontuador, anotando 23 pontos.

Liderados pelo ala norte-americano, Bernard Robinson, o Minas dominou o primeiro tempo do jogo, indo para o intervalo vencendo por 57 a 32.

No segundo tempo, o técnico Alberto Bial colocou o ala Bristott em quadra e a entrada do jogador deu um ânimo a mais para o Joinville, que foi tirando a vantagem aos poucos. No final da terceira etapa, o Minas vencia por apenas um ponto (63 a 62).

O equilíbrio na partida fez com que as equipes elevassem o nível da partida. Os dois times passaram a ter um ótimo aproveitamento ofensivo, principalmente, nos arremessos de 3 pontos. A equipe mineira ficou à frente do placar durante todo o período e o Joinville até teve uma grande oportunidade de empatar o jogo, com apenas dois segundos no cronômetro, mas o pivô Shilton errou os dois lances livres finais.

Confrontos das oitavas de final do NBB:

(5.º) Itabom/Bauru 1 x 0 (12.º) Paulistano/Amil

08/04 - Paulistano 62 x 86 Bauru

11/04 (segunda-feira)

13/04 (quarta-feira)

* 16/04 (sábado)

* 20/04 (quarta-feira)

(6.º) Unitri/Universo x (11.º) Araraquara

10/04 (domingo)

12/04 (terça-feira)

14/04 (quinta-feira)

* 17/04 (domingo)

* 20/04 (quarta-feira)

(7.º) Araldite/Univille 0 x 1 (10.º) Interforce/Minas

09/04 - Minas 83 x 81 Joinville

12/04 (terça-feira)

14/04 (quinta-feira)

* 17/04 (domingo)

* 20/04 (terça-feira)

(8.º) São José/Unimed/Vinac 0 x 1 (9.º) Winner/Limeira

07/04 - Limeira 90 x 76 São José

10/04 (domingo)

12/04 (terça-feira)

* 17/04 (domingo)

* 20/04 (quarta-feira)

* Se necessário