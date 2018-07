O Brasil está no mapa da NBA. Depois de ter pelo menos um jogador campeão nas últimas duas temporadas, o País terá seu recorde de representantes na principal liga de basquete do mundo, que começa nesta terça-feira: nove no total. Os novatos Marcelinho Huertas (Los Angeles Lakers), Raulzinho Neto (Utah Jazz) e Cristiano Felício (Chicago Bulls) se juntam aos veteranos Nenê (Washington Wizards), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Bruno Caboclo e Lucas Bebê (Toronto Raptors) e aos campeões Leandrinho Barbosa (Golden State Warriors), que busca o bi, e ainda Tiago Splitter (Atlanta Hawks), que faturou o título em 2014 com o San Antonio Spurs.

Satisfeito com a ascensão no número de brasileiros na NBA, com o País já sendo o terceiro com mais representantes na liga, Leandrinho, um dos mais antigos da turma e que já viveu altos e baixos na carreira, dá a receita do sucesso: "Sempre falo para aquela atleta que quer chegar na NBA e pensa, depois que chegou, que vai ficar sentado e confortável, que todos os anos temos mais uma geração do draft. A idade chega. Hoje estou com 32 e tenho de marcar um jogador de 21 anos. Se eu não estiver na pegada, vou para o banco. E não quero ir para o banco. Quero ficar ali, encará-lo. Ele tem de me respeitar, sou veterano. Eu passei por muitas coisas que ele não passou. Ficar no topo não é fácil. Você tem de trabalhar, planejar, seguir os passos de um veterano da equipe. Foi o que fiz em Phoenix. Hoje eu tenho outro papel, sou o veterano e todos precisam me respeitar", diz o ala-armador, peça importante na conquista do título do Golden State Warriors.

E se experiência é fundamental para ter sucesso na NBA, Marcelinho Huertas pode ficar tranquilo. Aos 32 anos, e titular da seleção brasileira há quase uma década, o armador ficou por 11 anos na Europa antes de tentar o sonho nos EUA. "Tive de recusar boas propostas para lutar por esse sonho de jogar na NBA. Eu achei que já tinha feito a minha trajetória no basquete europeu e tive de aproveitar a oportunidade. Quando você tem sonhos e não pensa apenas no seu bolso, você precisa dar um passo para trás para depois dar dois para a frente. Estou muito feliz de estar nos Lakers."

Ciente das diferenças entre o basquete praticado na Espanha, onde atuou com destaque pelo Barcelona, e nos Estados Unidos, Huertas se diz muito tranquilo e acredita ter um papel importante na franquia dona de 16 títulos da NBA: "O jogo aqui é muito mais rápido e potente, mas sei que um dos motivos que os fizeram me contratar é o poder de controlar esse ritmo. Colocar a bola debaixo do braço, botar o time no lugar. Eu acredito no meu basquete e, se me trouxeram da Europa para cá, é porque confiam em mim."

Apesar de mais experiente, a situação de Marcelinho Huertas se assemelha com a de Raulzinho Neto, de 23 anos e que há quatro estava no basquete espanhol. Ele, que foi draftado em 2013 pelo Atlanta Hawks, mas trocado com o Utah Jazz, finalmente tem sua primeira chance na maior liga de basquete do mundo e, assim como o novo armador dos Lakers, sabe que vai ter de se adaptar rapidamente à NBA. "Aqui o jogo é muito mais corrido, as decisões são tomadas mais rápidas. Fisicamente o nível é muito mais alto. O pessoal joga mais duro, algumas faltas que são marcadas na Espanha, aqui não são."

Em contrapartida ao caminho feito por seus dois colegas para chegar à NBA, Cristiano Felício, de 23 anos, terá, nos Bulls, sua primeira experiência fora do Brasil. Ele, que nos últimos anos era um dos pilares do Flamengo, atual tricampeão do NBB, não teme que a falta de rodagem vai ser um problema para sua adaptação. "Sou novato no grupo e sei que ainda preciso de tempo para mostrar meu basquete e ganhar espaço. Preciso trabalhar muito e aproveitar as oportunidades que tiver", diz.

Além disso, o ala-pivô destaca o bom ambiente que encontrou no ex-time de Michael Jordan: "Estou vivendo um momento muito especial na minha vida. Fui muito bem recebido por todos, pelos jogadores, pela comissão técnica, pelos fãs dos Bulls. O carinho que recebi dos brasileiros também é algo muito importante para essa adaptação".

