Invicto, Grizzlies impõe 1º revés ao Rockets; Curry brilha no Warriors após multa

Mesmo atuando fora de casa, o Memphis Grizzlies levou a melhor sobre o Houston Rockets no duelo entre dois times que entraram em quadra como invictos, na rodada desta segunda-feira à noite, neste início de temporada regular da NBA. O time visitante derrotou os anfitriões por 98 a 90 depois de conseguir uma grande virada no placar no período final do confronto, no qual atropelou nos minutos finais.

Desta forma, o Grizzlies passou a contabilizar três vitórias em três jogos na liderança da Conferência Oeste, enquanto o Rockets, agora quarto colocado, amargou a sua primeira derrota em quatro partidas realizadas até aqui.

O grande destaque do triunfo da franquia de Memphis nesta segunda foi o pivô espanhol Marc Gasol, cestinha do time, com 26 pontos, sendo que ele ainda ajudou a sua equipe com cinco rebotes e duas assistências. James Ennis, com um "double-double" de 14 pontos e 11 rebotes, e Mike Conley, com 17 pontos, foram outros dois jogadores que se sobressaíram pelos visitantes.

Já o Rockets teve Eric Gordon como maior cestinha do jogo, com 27 pontos, enquanto o astro James Harden colaborou com outros 22. O brasileiro Nenê, por sua vez, começou entre os reservas e depois atuou por 16 minutos, nos quais somou nove pontos, três rebotes e uma assistência.

O Rockets chegou a estar liderando o placar por 88 a 78 na reta derradeira do confronto, mas depois disso conseguiu somar apenas mais dois pontos até o fim e passou a ser dominado pelo Grizzlies.

VITÓRIA APÓS PUNIÇÕES

Atual campeões da NBA, o Golden State Warriors arrasou o Dallas Mavericks por 133 a 103, fora de casa, em outro duelo da rodada desta segunda-feira. O time visitante teve Stephen Curry brilhando como cestinha do jogo, com 29 pontos, e ainda ajudando a sua equipe com oito assistências.

O astro conseguiu se destacar pelo Warriors horas depois de ter recebido uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 160 mil), que é punição máxima em dinheiro aplicada na NBA em casos de indisciplina, por ter protagonizado um episódio polêmico no último sábado. Ele atirou o seu protetor bucal próximo a um árbitro durante a derrota por 111 a 100 para o Grizzlies.

Por causa de sua atitude a menos de um minuto para o fim do jogo realizado em Memphis, Curry foi expulso de quadra. No caso, a estrela ficou indignada após reclamar da não marcação de uma falta que teria sofrido após fazer uma infiltração. Também furioso com a arbitragem, Kevin Durant reclamou de forma acintosa e foi outro jogador do Warriors expulso pela arbitragem, mas ele não foi multado. Outro envolvido na confusão, Andre Iguodala foi multado em US$ 15 mil (cerca de R$ 50 mil) por ter proferido insultos aos árbitros.

Desta vez, porém, Durant brilhou para também ser decisivo pelos campeões da NBA. Ele marcou 25 pontos, pegou oito rebotes e deu seis assistências na vitória sobre o Mavericks, enquanto Klay Thompson fez outros 21 pontos pelos visitantes.

Essa foi apenas a segunda vitória em quatro partidas do Warriors neste início de temporada regular, na qual a equipe ocupa a oitava posição da Conferência Oeste. O Mavericks, que teve Wesley Matthews como seu cestinha nesta segunda, com 19 pontos, é o lanterna da mesma conferência e geral da competição, com quatro derrotas em quatro partidas.

OUTROS JOGOS

Outro time que se manteve invicto neste início de temporada regular com uma nova vitória nesta segunda-feira foi o San Antonio Spurs, que bateu o Toronto Raptors por 101 a 97, em casa, e se garantiu na terceira posição do Oeste. Agora são três triunfos em três partidas disputadas.

Líder da Conferência Leste com o mesmo retrospecto do Spurs, a Washington Wizards passou pelo Denver Nuggets por 109 a 104, fora de casa, em outro confronto da rodada desta segunda-feira à noite. Vice-líder, o Milwaukee Bucks alcançou seu terceiro triunfo em quatro partidas ao bater o Charlotte Hornets 103 a 94, como mandante.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira à noite na NBA:

Detroit Pistons 86 x 97 Philadelphia 76ers

Miami Heat 104 x 93 Atlanta Hawks

Houston Rockets 90 x 98 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 103 x 94 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 103 x 133 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 101 x 97 Toronto Raptors

Denver Nuggets 104 x 109 Washington Wizards

Phoenix Suns 117 x 115 Sacramento Kings

Confira os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Boston Celtics x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Utah Jazz