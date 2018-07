Invicto no NBB, Flamengo mede forças com Brasília na Liga das Américas

SÃO PAULO - Ninguém consegue derrotar o Flamengo no NBB. Mas esse domínio não se estende a competições internacionais. Na Liga Sul-Americana do ano passado, Brasília derrotou a equipe carioca por 85 a 74, num jogo em que a rivalidade acirrada entre as duas equipes descambou em desinteligências na quadra.

Nesta sexta-feira, a partir das 18h, as duas equipes voltam a se encontrar, em Barquisimeto, na Venezuela, pelo Grupo B. No jogo de fundo, o Fuerza Regia, do México, enfrenta o Estrelas Occidentales, os donos da casa.

O técnico José Carlos Vidal, de Brasília, não considera que a classificação são favas contadas. "Caímos em uma chave bem difícil. Nosso resultado final vai depender do primeiro jogo contra o Flamengo. É bom sair jogando contra um time que conhecemos porque isso nos dá mais tempo de conhecer mais um pouco dos outros dois times. Mesmo com todas as dificuldades esperamos nos classificar para a próxima fase".

A novidade do time brasiliense é o retorno do ala Arthur, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. "Já estou 100% e à disposição do técnico Vidal para encarar esse desafio. A Liga das Américas é uma competição muito difícil e cada partida vira uma final. Precisamos começar com o pé direito: uma vitória contra o Flamengo".

O ala-armador Vítor Benite, do Flamengo, não se ilude com a invencibilidade de 20 jogos no NBB. "Todos os times da Liga das Américas têm jogadores de altíssimo nível técnico. É um campeonato com uma exigência maior de concentração".

A transmissão dos jogos será realizada pelo canal FOX Sports.

Confira a tabela do grupo B

Sede em Barquisimeto (VEN)

8/2 - Brasília (BRA) x Flamengo (BRA) - 18h

8/2 - Estrellas Occidentales (VEN) x Fuerza Regia (MEX)

9/2 - Fuerza Regia (MEX) x Flamengo (BRA)

9/2 - Brasília (BRA) x Estrellas Occidentales (VEN)

10/2 - Fuerza Regia (MEX) x Brasília (BRA)

10/2 - Estrellas Occidentales (VEN) x Flamengo (BRA)