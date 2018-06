Irmão de jogador do Sacramento Kings é assassinado a tiros

INDIANA - O irmão do ala-pivô Zach Randolph, que atua do Sacramento Kings, foi assassinado a tiros nos arredores de um bar na cidade de Marion, no estado de Indiana, na madrugada de sábado, 16.

Segundo as autoridades da região, a morte de Roger Randolph, provavelmente, não foi ocasionada por um ataque ao acaso, mas nenhuma suspeita de motivação para o crime foi divulgada.

A polícia de Marion informou que foi chamada para uma ocorrência de tiroteio às 5h da manhã de hoje (hora local) e encontrou a vítima sangrando entre dois carros, perto de um clube noturno.

Zach Randolph, de 36 anos e há 17 temporadas na NBA, chegou a ser detido no ano passado, em Los Angeles, por "posse de maconha com intenção de distribuição". /EFE