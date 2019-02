Irmãos Curry e Nowitzki duelarão no torneio de 3 pontos do All-Star Game

A NBA anunciou na noite desta terça-feira os participantes dos concursos do All-Star Weekend, que acontecerão no sábado que antecede o All-Star Game, marcado para o próximo dia 17, em Charlotte. O evento de maior destaque promete ser o torneio de 3 pontos, que nesta edição contará com os irmãos Curry (Stephen e Seth) e o alemão Dirk Nowitzki, este em sua provável última temporada na liga profissional norte-americana de basquete.

Três vezes campeão da NBA pelo Golden State Warriors, sendo em duas escolhido o MVP (melhor jogador) da temporada, Stephen Curry terá o seu irmão Seth, que é reserva do Portland Trail Blazers, como um dos concorrentes. Para o concurso, Seth promete incomodar porque é atualmente o melhor da NBA em arremessos de três pontos com 48,5% de aproveitamento - Stephen é o quinto neste fundamento.

Só que os dois terão que encarar a experiência de Dirk Nowitzki, com 40 anos e talvez em sua temporada de despedida - ainda não decidiu se vai parar no meio deste ano. O alemão, que ganhou o título da NBA em 2011 e foi escolhido o MVP em 2007, teve seu nome incluído entre os participantes do All-Star Game como uma adição especial.

O atual vencedor do torneio de 3 pontos é Devin Booker, Phoenix Suns, que também concorrerá pelo título com Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Danny Green (Toronto Raptors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) e Kemba Walker (Charlotte Hornets).

OUTROS EVENTOS - No próximo dia 16, o primeiro concurso será o de habilidades. Os participantes serão: Mike Conley (Memphis Grizzlies), Jason Tatum (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks), DeŽAaron Fox (Sacramente Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Nikola Vucevic (Orlando Magic) e Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Na sequência será realizado o torneio de 3 pontos e para fechar o sábado de festividades acontecerá o concurso de enterradas. Nesta temporada, os concorrentes serão Milles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder) e Dennis Smith Jr. (New York Knicks).

O All-Star Weekend começa na sexta-feira com a partida entre os jogadores "rookies" (no primeiro ano na NBA) e os "sophomores" (na segunda temporada). No domingo será realizado o grande evento do final de semana com o duelo entre o "Team LeBron" contra o "Team Giannis". Nesta quinta-feira, LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, os mais votados em cada conferência em uma eleição popular, selecionarão os seus colegas de time para o All-Star Game.