Irving brilha e time de Barkley vence jogo de novatos

Pela primeira vez esta partida foi disputada com os jogadores novatos e os que estão no segundo ano da NBA em equipes misturadas. Irving, primeira escolha do último Draft da NBA, foi eleito o MVP do duelo após ser o cestinha da partida com 34 pontos, sendo decisivo para o triunfo do time de Barkley sobre um adversário mais badalado, que contava com a sensação Jeremy Lin, além de Blake Griffin e Ricky Rubio. Nenhum deles, porém, brilhou.

Paul George, do Indiana Pacers, também teve bom desempenho pelo Team Chuck, com 23 pontos. Evan Turner, do Philadelphia 76ers, somou 16 pontos e 11 rebotes, enquanto DeMarcus Cousins, do Sacramento Kingsa, terminou o duelo com 18 pontos e 11 rebotes. Jeremy Lin anotou apenas dois pontos pelo Team Shaq. Tristan Thompson, do Cavaliers, fez 20 pontos, e Greg Monroe, do Detroit Pistons, terminou a partida com 19 pontos e dez rebotes.

Também na noite de sexta-feira em Orlando, o time da Conferência Leste, dirigido por Dwight Howard, venceu a equipe da Conferência Oeste, que teve Kevin Durant como técnico, por 86 a 54, no Jogo das Celebridades. O comediante Kevin Hart foi eleito o MVP da partida.

O Fim de Semana das Estrelas da NBA prossegue neste sábado com a realização do Concurso de Enterradas, do Desafio de Habilidades, da Disputa de Arremessos de Três Pontos e do Torneio de Arremessos por Equipes. No domingo, será disputado o Jogo das Estrelas entre as equipes das Conferências Leste e Oeste.