Irving faz 55 pontos e Cavaliers chegam à 8ª vitória seguida na NBA

Depois de um começo irregular, que culminou até em boatos sobre uma possível demissão do técnico David Blatt, o Cleveland Cavaliers finalmente encontrou seu caminho. A equipe embalou uma sequência de vitórias e chegou ao oitavo triunfo consecutivo na rodada de quarta-feira da NBA, quando recebeu o Portland Trail Blazers e venceu por 99 a 94, com show de Kyrie Irving.

O armador, que já havia anotado 33 no triunfo de terça sobre o Detroit Pistons, terminou com 55 pontos, um recorde em sua carreira. Sem LeBron James, que ficou de fora por conta de um problema no pulso, Irving assumiu o controle do jogo. Foram 11 bolas de três convertidas, recorde da franquia, além de ter marcado 24 dos últimos 28 pontos do Cavaliers na partida.

Timofey Mozgov (12 pontos e 10 rebotes) e Kevin Love (10 pontos e 12 rebotes) ainda contribuíram com "double-doubles" para o triunfo, o 27.º do Cavaliers, quinto colocado do Leste, na temporada. De nada adiantaram os 38 pontos e 11 rebotes de LaMarcus Aldridge para o Blazers, terceiro no Oeste, com 32 vitórias.

Se o Cavaliers engrenou, o Atlanta Hawks segue em fase ainda melhor e chegou à 17.ª vitória consecutiva na quarta-feira, ampliando o recorde da franquia. A vítima da vez foi o Brooklyn Nets, que foi à Geórgia e acabou derrotado por 113 a 102. O Hawks é líder disparado do Leste, com 38 triunfos, enquanto o Nets é o nono da mesma conferência, com 18.

Seis jogadores do time de Atlanta anotaram mais de 10 pontos, com destaque para o pivô Paul Millsap, com 28, além de 15 rebotes. Al Horford ainda contribuiu com 20 pontos e 10 rebotes, enquanto Kyle Korver anotou 17. Pelo Nets, o cestinha foi o ala Joe Johnson, com 26 pontos.

Ainda na quarta-feira, o Washington Wizards, sem Nenê, poupado, caiu diante do Phoenix Suns por 106 a 98, com 20 pontos do armador Goran Dragic. Em San Antonio, Tiago Splitter viu do banco o triunfo do Spurs sobre o Charlotte Hornets por 95 a 86, com destaque para os 17 pontos de Tony Parker.

No duelo texano pela Conferência Oeste, o Houston Rockets, quinto colocado, impôs a quarta derrota seguida do Dallas Mavericks, que caiu para sétimo, ao fazer 99 a 94, em casa. Josh Smith deixou o banco para anotar 18 pontos, mas o cestinha saiu do lado do Mavericks: Monta Ellis, com 33.

O Los Angeles Clippers, quarto colocado do Oeste, passou pelo Utah Jazz por 94 a 89, fora de casa, com 21 pontos de Chris Paul e Jamal Crawford. Segundo colocado do Leste, o Toronto Raptors derrotou o Sacramento Kings por 119 a 102, graças aos 27 pontos de Lou Williams. Já o New York Knicks aproveitou a ausência do lesionado Kevin Durant para vencer o Oklahoma City Thunder por 100 a 92 e garantir apenas o nono triunfo na temporada. Carmelo Anthony anotou 31 pontos e 10 rebotes. Russell Westbrook terminou com 40 pontos.

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 99 x 94 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 89 x 69 Detroit Pistons

Toronto Raptors 119 x 102 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 113 x 102 Brooklyn Nets

Houston Rockets 99 x 94 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 110 x 98 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 85 x 93 Denver Nuggets

New York Knicks 100 x 92 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 95 x 86 Charlotte Hornets

Utah Jazz 89 x 94 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 106 x 98 Washington Wizards

Acompanhe as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Chicago Bulls