Irving minimiza jogos da NBA e diz se preocupar mais com a violência ao redor do mundo

Prestes a entrar nos playoffs da NBA e considerado um dos favoritos ao título, o Brooklyn Nets tem no seu elenco peças importantes que não estão totalmente concentradas no basquete. Em recente entrevista, o armador Kyrie Irving declarou que está mais preocupado com a violência que tem acontecido no mundo do que em praticar o esporte.

Em entrevista coletiva, o astro se negou em responder perguntas em relação à vitória dos Nets sobre o Chicago Bulls, neste sábado. Irving dedicou seu tempo e citar várias referências para os recentes conflitos que têm acontecido entre Israel e Palestina.

"Eu não vou mentir para vocês. Muita coisa tem acontecido no mundo, e basquete simplesmente não é a coisa mais importante para mim agora", disse o armador. "Tem muita coisa acontecendo por aí afora. Todo o nosso povo ainda está em cativeiro em todo o mundo, e há muita desumanização acontecendo."

Irving chegou a pedir desculpas, mas que não iria responder aos repórteres que estavam interessados em ouvir sobre a vitória de Brooklyn por 105 a 91. Ele saiu de quadra como cestinha de sua equipe com 22 pontos, além de pegar dois rebotes.

"Tem muita coisa acontecendo no mundo para eu ficar falando sobre basquete", explicou o atleta. "Eu foco nisso a maior parte do tempo, 24 horas e sete dias por semana, mas tem muita coisa acontecendo para simplesmente deixar passar. É muito triste ver toda essa m... Não só na Palestina, não só em Israel. É ao redor do mundo todo."

"Para todas as raças, todas as culturas e para ver isso, ver muitas pessoas sendo discriminadas, baseadas em suas religiões, a cor da pele, o que for que elas acreditem. Isso é simplesmente triste", completou Irving.

O Brooklyn Nets ainda tem um último compromisso na temporada regular da NBA. Atualmente, a equipe ocupa a 2º colocação da Conferência Leste com 47 vitórias de 24 derrotas. Além de Irving, a franquia conta com nomes de relevância como Kevin Durant e James Harden em busca do título da liga.