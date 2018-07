Irving vai passar por nova cirurgia no joelho e desfalcará Celtics nos playoffs

O Boston Celtics sofreu um revés nas suas pretensões para a sequência da temporada 2017/2018 da NBA. Nesta quinta-feira, a equipe de Massachusetts anunciou que o armador Kyrie Irving precisará passar por uma cirurgia no joelho e ficará fora do restante da temporada regular, além dos playoffs.

De acordo com a previsão apresentada pelo Celtics, Irving vai ficar afastado das quadras por um período entre quatro e cinco meses. Assim, ele deverá estar recuperado em outubro, quando for começar a próxima temporada da liga norte-americana de basquete.

O Celtics explicou que o objetivo da cirurgia é remover os dois parafusos que foram colocados durante a operação realizada por causa da fratura da rótula que sofreu na durante a decisão de 2015 da NBA.

Irving sofreu uma infecção na região onde estavam os parafusos, e agora eles precisarão ser retirados, segundo o Celtics. A equipe indicou que o joelho está bem e que a rótula se recuperou, mas que os parafusos provocavam tensão no joelho.

Essa será a segunda cirurgia de Irving nesta campeonato. Recentemente, em 24 de março, ele foi operado para corrigir um problema em um nervo do joelho. A sua nova operação não tem relação com esta, sendo que ela não o impediria de participar dos playoffs, mas com a de 2015, realizada quando ele estava no Cleveland Cavaliers.

Agora, porém, Irving está fora de todo o campeonato, em que vinha registrando médias de 24,4 pontos, 3,8 rebotes, 5,1 assistências pelo Celtics, que está na vice-liderança da Conferência Leste.