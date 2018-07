Isaiah Thomas brilha de novo, Celtics vence Wizards e encara Cavaliers

O "baixinho" Isaiah Thomas voltou a brilhar na noite desta segunda-feira, diante da torcida, e conduziu o Boston Celtics a mais um triunfo sobre o Washington Wizards, por 115 a 105, garantindo sua equipe na final da Conferência Leste, nos playoffs da NBA. Na decisão, o Celtics terá seu maior desafio na competição: vai duelar com o Cleveland Cavaliers, atual dono do título.

Com o resultado, o Celtics encerrou uma dura série contra o Wizards, por 4 a 3. A equipe poderia ter finalizado o confronto no último jogo, mas o Wizards obtivera uma vitória suada, com cesta decisiva nos segundos finais e forçara a disputa do sétimo jogo, enfim vencido pelo Celtics.

Discreto no último jogo, Isaiah Thomas, de 1,75m de altura, voltou a se destacar. Cestinha da equipe, ele liderou o Celtics com um "double-double" de 29 pontos e 12 assistências. O armador de 28 anos faz um campeonato de superação, alternando bons e maus momentos. O pior deles foi a morte da irmã, pouco antes do início dos playoffs. Nesta noite, ele viveu um do seus momentos mais positivos, exibindo liderança e precisão.

Para tanto, contou com o apoio dos companheiros de equipe. A maior surpresa foi a grande atuação do reserva Kelly Olynyk, responsável por 26 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Al Horford, por sua vez, contribuiu com 15 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Com este trio em noite inspirada, o Celtics correu poucos riscos na noite desta segunda. Começou melhor, ao finalizar o primeiro quarto com quatro pontos de vantagem. Oscilou no segundo, mas retomou o domínio nos dois últimos períodos. No terceiro, deslanchou no placar, ao abrir oito pontos de frente.

Depois do triunfo suado no complicado confronto, o Celtics voltará à quadra na quarta-feira para disputar o primeiro jogo da série contra o Cavaliers, em casa, pela final da Conferência Leste. No lado Oeste, a decisão terá o Golden State Warriors, atual vice-campeão, e o San Antonio Spurs.