Isaiah Thomas passará por cirurgia e desfalca Lakers no resto da temporada

Uma nova lesão colocou fim prematuramente em uma temporada melancólica de Isaiah Thomas na NBA. Nesta quarta-feira, o Los Angeles Lakers anunciou que o armador será submetido a uma artroscopia no quadril direito e ficará afastado pelo resto do campeonato.

De acordo com a franquia, Thomas será operado nesta quinta-feira. Não só a cirurgia põe fim em sua temporada, como também pode encerrar a trajetória dele no Lakers. Afinal, o jogador fica sem contrato ao fim do campeonato e por mais que tenha manifestado o interesse de permanecer, talvez não haja o interesse da franquia em mantê-lo.

Depois de se destacar com a camisa do Boston Celtics entre 2015 e 2017, período no qual disputou dois All-Star Games, Thomas se transferiu antes desta temporada para o Cleveland Cavaliers, na troca que envolveu a chegada de Kyrie Irving no Celtics.

Mas justamente um problema no quadril o afastou das quadras no início da temporada. Quando retornou, Thomas não repetiu as boas atuações dos últimos anos e, inclusive, se envolveu em entreveros com companheiros de equipe. Diante deste cenário, foi envolvido em nova troca, quando o Lakers enviou Jordan Clarkson e Larry Nance Jr. para o Cavaliers.

Foram, então, 17 partidas com o Lakers, nas quais o armador teve médias de 15,6 pontos e cinco assistências. Como o time da Califórnia já está fora dos playoffs, Thomas não voltará a tempo de atuar nesta temporada regular, que terminará no dia 11 de abril.