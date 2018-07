Israel se candidata a receber Mundial de Basquete de 2018

Em meio a um clima tenso com diversos países do Oriente Médio, Israel quer organizar o Mundial Feminino de Basquete de 2018, conforme revelou nesta quarta-feira. A candidatura foi oficializada perante a Federação Internacional de Basquete (FIBA), que não explicou quando a sede do torneio será escolhida.

Por conta dos conflitos com os palestinos, Israel perdeu o direito de sediar, em agosto do ano passado, o Campeonato Mundial Júnior de Maratonas Aquáticas, que deveria acontecer em Eilat. Houve forte pressão para a mudança no local do evento, uma vez que nadadores e dirigentes temiam pela segurança em Israel.

A Associação de Basquete de Israel afirma que o Mundial Feminino seria o maior evento esportivo já sediado no país, que no ano passado organizou o Europeu Sub-21 de Futebol e a cada quatro anos recebe as Macabíadas, como são chamadas a Olimpíada disputada apenas por comunidades judaicas.