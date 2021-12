Ja Morant acerta cesta no fim e Memphis Grizzlies vencem Phoenix Suns fora de casa

Com uma cesta a menos de um segundo do fim do jogo, o Memphis Grizzlies derrubou o Phoenix Suns na noite desta segunda-feira, pela NBA. Em casa, os atuais vice-campeões foram derrotados por apenas um ponto de diferença: 114 a 113. Pela mesma rodada, o Brooklyn Nets venceu o Los Angeles Clippers e aumentou a vantagem na liderança da Conferência Leste.

Em Phoenix, Ja Morant marcou a cesta decisiva, a 0s5 do fim da partida. Ele foi o cestinha, com 33 pontos, e teve a companhia inspirada de Desmond Bane, com 32 pontos (sua melhor performance da carreira) e seis rebotes. Steven Adams obteve um "double-double", de 13 pontos e 16 rebotes.

Pelos Suns, Devin Booker retomou as grandes atuações e terminou o jogo com 30 pontos. Cameron Johnson anotou 19 pontos e Chris Paul registrou um "double-double" de 13 pontos e 13 assistências. Os titulares Deandre Ayton e Jae Crowder foram desfalques, porque foram enquadrados nos protocolos sanitários contra a covid-19.

A sétima derrota na temporada regular da NBA deixou os Suns mais longe de retomar a liderança da Conferência Oeste. A equipe segue em segundo lugar, com 26 vitórias, atrás do Golden State Warriors (27/6). Com boa campanha, os aparecem em quarto, com 21 triunfos e 14 derrotas.

Pela Conferência Leste, o Brooklyn Nets fez mais uma vítima. Fora de casa, bateu o Los Angeles Clippers por 124 a 108. James Harden lembrou suas grandes atuações pelo Houston Rockets ao emplacar 39 pontos, 15 assistências e ficar perto de um "triple-double", por seus oito rebotes.

Patty Mills e Nic Claxton anotaram 18 pontos cada. Kevin Durant foi novamente baixa por conta dos protocolos sanitários. Foi a sexta vitória dos Nets nos últimos sete jogos. Líder isolado do Leste, soma 23 triunfos e nove derrotas. Já os Clippers, liderados pelos 24 pontos de Marcus Morris, está em sexto lugar, com o mesmo número de vitórias e revezes: 17.

O time de Nova York tem em sua cola o Chicago Bulls, que segue embalado apesar dos seguidos desfalques por covid-19. DeMar DeRozan e Zach LaVine brilharam novamente. A dupla mais Nikola Vucevic anotaram 89 pontos no triunfo sobre o Atlanta Hawks por 130 a 118, fora de casa. Foi a quarta vitória seguida dos Bulls.

DeRozan registrou um "double-double" de 35 pontos e 10 assistências. LaVine contribuiu com 30 pontos e nove assistências enquanto Vucevic anotou 24 pontos e 17 rebotes, também com dois dígitos em dois fundamentos diferentes. A equipe de Chicago está em segundo lugar no Leste, com 21 vitórias e dez derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 123 x 99 Houston Rockets

Atlanta Hawks 118 x 130 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 108 x 103 Boston Celtics

San Antonio Spurs 104 x 110 Utah Jazz

Phoenix Suns 113 x 114 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 117 x 132 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 108 x 124 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Washington Wizards

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder