Ja Morant considera Grizzlies uma das melhores equipes da NBA

O jovem astro Ja Morant está bastante empolgado com a grande fase do Memphis Grizzlies na temporada 2021-2022 da NBA. Após a franquia atingir 10 vitórias seguidas na terça-feira contra o Golden State Warriors, o armador elogiou e colocou a sua equipe entre as melhores da liga na atualidade.

"Número 1, somos um dos melhores times da liga. Sinto que é o número 1 ou número 2, estamos mostrando o quão profundo é nosso elenco", disse Morant, em entrevista ao canal da ESPN dos Estados Unidos. "Não importa a adversidade, nós nos recuperamos e vencemos jogos. Temos que continuar jogando, continuar a jogar como equipe, continuar a batalhar".

Com a sequência espetacular, a maior da franquia na sua história, os Grizzlies subiram para o quarto lugar da Conferência Oeste, com uma campanha de 29 vitórias e 14 derrotas. Nas últimas 24 partidas foram 20 triunfos. O último revés aconteceu no dia 23 de dezembro justamente para os Warriors, em San Francisco.

No caminho, o time de Memphis passou por adversários difíceis como o próprio Warriors, Phoenix Suns, Brooklyn Nets e duas vitórias contra o Los Angeles Lakers.

Vale ressaltar que grande parte desse sucesso passa por Morant. Ele é o condutor de toda a engrenagem com médias de 27,9 pontos, sendo 52,2% de aproveitamento nos arremessos e 46,9% de eficiência nas bolas de três pontos, além de 6,4 assistências e 6,2 rebotes nos nove últimos jogos em que atuou.

Apesar disso, o elenco conta com grandes "operários". São quatro jogadores com médias de 16 pontos ou mais por duelo na competição: Morant, Jaren Jackson Jr., Dillon Brooks e Desmond Bane.