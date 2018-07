James dribla vaias e Heat vence Cavaliers

James marcou 16 dos 28 pontos no terceiro quarto, quando o Heat chegou a ficar 34 pontos em vantagem.

James foi vaiado novamente pelos torcedores do Cleveland, que não o perdoaram por ter deixado a equipe em 2010.

"É sempre especial voltar aqui", disse James aos repórteres. "Eu conheço estes torcedores, eles me conhecem. Eles sabem como sou competitivo. Eu apenas tento levar minha equipe à vitória a cada noite. Definitivamente é especial toda vez volto aqui."

O Cleveland (11 vitórias e 17 derrotas) estava sem Anderson Varejão, fora do time por conta de uma fratura no pulso direito, e sem o armador Daniel Gibson (que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo).

"Foi muito simples, parecia que estávamos morrendo de medo", disse o treinador do Cavaliers treinador Byron Scott aos jornalistas.

Dwayne Wade marcou 22 pontos antes de se juntar a James no banco durante todo por todo o último quarto. Chris Bosh, o terceiro membro dos "três grandes" de Miami, registrou um double-double com 16 pontos e 12 rebotes.

