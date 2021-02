James Harden brilha em Los Angeles e comanda vitória dos Nets contra os Clippers

Dois dias depois de bater o atual campeão Los Angeles Lakers, o Brooklyn Nets mostrou mais uma vez que é um sério candidato ao título da NBA nesta temporada. Novamente na Califórnia, o time de Nova York derrotou o Los Angeles Clippers por 112 a 108, no ginásio Staples Center, e se consolidou na vice-liderança da Conferência Leste, bem perto do Philadelphia 76ers.

Sem o astro Kevin Durant, que desfalcou o time pelo quarto jogo consecutivo com uma lesão na perna, coube novamente a James Harden ser o protagonista dos Nets. O "Barba" teve outra atuação de gala e flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos), terminando a partida com 37 pontos, 11 rebotes e sete assistências.

Leia Também Steve Kerr critica Draymond Green por expulsão que gerou a derrota dos Warriors

Kyrie Irving apareceu bem outra vez. O armador marcou 28 pontos, distribuiu oito assistências e agarrou quatro rebotes. Por fim, o pivô DeAndre Jordan teve mais uma partida consistente e saiu do jogo contra sua ex-equipe com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 13 pontos e 11 rebotes.

Os Clippers lutaram até o fim, sobretudo no último quarto que contou com atuação espetacular de Paul George. O ala-armador anotou 34 pontos, sendo 12 no período final, além de sete assistências e seis rebotes. Kawhi Leonard, como de costume, também foi bem. O ala deixou a quadra com um "double-double" de 29 pontos e 13 rebotes, além de três assistências.

Em Nova Orleans, o New Orleans Pelicans recebeu o Boston Celtics e precisou marcar um dia em sua história para vencer a partida por 120 a 115, depois de uma prorrogação. Atrás 24 pontos no meio do terceiro quarto, a equipe da casa conseguiu levar o jogo para o tempo extra e concretizou a maior virada da história da franquia.

O destaque dos Pelicans ficou por conta de Brandon Ingram, cestinha da partida com 33 pontos. Atrás do ala, Zion Williamson teve 28 pontos, sendo 24 somente no segundo tempo, 10 rebotes e quatro assistências. Vindo do banco de reservas, Josh Hart contribuiu com 17 pontos, 10 rebotes e três tocos.

Pelo lado dos Celtics, Jayson Tatum foi o cestinha, com 32 pontos e nove rebotes, e Jaylen Brown se destacou como o segundo maior pontuador. Ele registrou 25 pontos e nove assistências. Atrás dos dois, Tristan Thompson e Kemba Walker tiveram 14 pontos cada.

DEMISSÃO - O Minnesota Timberwolves anunciou, na noite de domingo, a demissão do técnico Ryan Saunders, logo após a derrota para o New York Knicks por 103 a 99, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York. Foi o quarto revés seguido, o oitavo nos últimos 10 jogos e o 24.º em 31 partidas na temporada. A equipe está na lanterna do Oeste.

"Gostaríamos de agradecer a Ryan pelo tempo e comprometimento dele nos Timberwolves e desejamos a ele o melhor no futuro. Estas são decisões difíceis de serem tomadas, porém esta mudança leva em conta os melhores interesses da organização a curto e longo prazo", disse o presidente de operações Gersson Rosas, em um comunicado oficial.

Em duas temporadas, Saunders conseguiu 43 vitórias e 95 derrotas. O substituto dele deve ser anunciado nesta segunda-feira. A equipe segue jogando fora de casa e nesta terça encara o Milwaukee Bucks.

Confira a rodada de domingo da NBA

New Orleans Pelicans 120 x 115 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 101 x 117 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 105 x 96 Detroit Pistons

Toronto Raptors 110 x 103 Philadelphia 76ers

New York Knicks 103 x 99 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 123 x 115 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 108 x 112 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 128 x 115 Sacramento Kings

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Houston Rockets x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers x Washington Wizards