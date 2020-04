James Harden e Russell Westbrook fazem doações para comunidades de Houston

James Harden e Russell Westbrook, jogadores do Houston Rockets, equipe da NBA, fizeram doações para comunidades da cidade texana para ajudar no combate à pandemia do coronavírus.

Harden fez uma parceria com a cadeia de supermercados Kroger para fornecer alimentos para 600 famílias nos próximos dois meses, atingindo 4,8 mil grupos. A contribuição do jogador é feita por intermédio de sua fundação, dirigida por sua mãe, Monja Willis.

A organização ajuda constantemente no apoio financeiro a estudantes de alto rendimento que tem demonstrado potencial dentro das comunidades, mas que enfrentam problemas econômicos.

Westbrook comprou 4,2 milhões de máscaras e equipamentos de proteção para os médicos das comunidades afro-americanas. Esta é a segunda doação do jogador, que anteriormente ajudou também Los Angeles, sua cidade natal.

A NBA suspendeu a disputa da temporada 2019/2020 em 11 de março, após o jogador francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, ter dado positivo para o coronavírus.