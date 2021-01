James Harden tem estreia histórica e comanda Nets em vitória sobre o Magic

Mudar de ares parece ter sido bom para James Harden. Em um busca de seu primeiro título na NBA, o astro, eleito o jogador mais valioso (MVP) na temporada 2017/2018, teve uma estreia histórica pelo Brooklyn Nets. Ele comandou a franquia nova-iorquina na vitória por 122 a 115 sobre o Orlando Magic.

Oito vezes selecionado para o All-Star Game, o "Barba" se juntou a Kyrie Irving e Kevin Durant e brilhou em seu primeiro capítulo na nova equipe. Desempenho impressionante, com "triple-double" raro em estreias de 32 pontos, 12 rebotes e 14 assistências, além de quatro roubadas e um toco.

Ele se tornou sétimo jogador na história a registrar dois dígitos em três fundamentos na estreia por uma nova equipe na liga. Os outros a conseguirem a façanha foram Oscar Robertson Nate Thurmond, John Shumate, Lewis Lloyd, Elfrid Payton e Russell Westbrook. Harden também foi muito ativo na defesa e deu um show de assistências, mostrando sintonia com os novos companheiros.

O cestinha do jogo foi Kevin Durant, que, com atuação igualmente magistral, fez 42 pontos, pegou quatro rebotes, deu cinco assistências e contribuiu com duas roubadas e dois tocos. A dupla combinou para 74 pontos e foi fundamental para o difícil triunfo em casa, especialmente na reta final da partida.

O Orlando endureceu o confronto ao ter boa atuação coletiva, com seis jogadores com pelo menos 10 pontos)e também contou com ótima performance de Nikola Vucecic. O pivô montenegrino registrou 34 pontos, dez rebotes, sete assistências e cinco roubadas de bola.

Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers protagonizaram um duelo muito equilibrado e definido a seis segundos para o fim do jogo, quando Tobias Harris pisou na linha num lance no ataque e praticamente acabou com as chances do time da Pensilvânia, que foi derrotado por 106 a 104.

Shake Milton, com 28 pontos, foi o cestinha dos 76ers. Pelos Grizzlies, sete atletas alcançaram dígitos duplos na pontuação, mas o destaque foi Ja Morant, que voltou de uma lesão no joelho e deixou a quadra com 16 pontos e seis assistências.

Em boa fase, o Portland Trail Blazers chegou à sua oitava vitória na liga ao derrotar o Atlanta Hawks por 112 a 106 na noite deste sábado. O time de Oregon contou com grande desempenho de Damian Lillard, cestinha da partida com 36 pontos e que ainda conseguiu sete rebotes e sete assistências.

CJ McCollum esteve no nível do companheiro e marcou 16 pontos. Enes Kanter foi fundamental na vitória da equipe da casa ao sair do confronto com um "double-double" de 12 pontos e 15 rebotes. Apesar do revés dos Hawks, Trae Young se destacou com 26 pontos e 11 assistências.

Veja os outros resultados da rodada de sábado da NBA:

San Antonio Spurs 103 x 91 Houston Rockets

Toronto Raptors 116 x 113 Charlotte Hornets

Miami Heat 100 x 120 Detroit Pistons

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Boston Celtics x New York Knicks

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Utah Jazz

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clipper x Indiana Pacers