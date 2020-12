James Harden volta e Rockets derrotam os Spurs pela pré-temporada da NBA

Depois de ficar afastado para cumprir o protocolo da covid-19 por ter ido sem máscara ao aniversário de um rapper há cerca de 10 dias - e não ter participado dos dois primeiros amistosos de pré-temporada da NBA contra o Chicago Bulls, além da polêmica do pedido de troca de equipe, o armador James Harden voltou ao Houston Rockets nesta terça-feira e se destacou na vitória contra o San Antonio Spurs por 112 a 98, no ginásio Toyota Center, em Houston.

O "Barba" fechou a noite com 12 pontos, quatro assistências e três rebotes, em 21 minutos de quadra. Apesar da boa atuação, esteve longe da forma ideal. Além disso, foi a primeira apresentação do astro com os novos companheiros John Wall e DeMarcus Cousins. O armador, ex-Washington Wizards, teve 15 pontos e três assistências e o pivô terminou o duelo com sete tentos, 11 rebotes e quatro roubos de bola.

Leia Também MVP da NBA, Antetokounmpo renova com o Milwaukee Bucks por cinco temporadas

O brasileiro Bruno Caboclo teve um bom desempenho na vitória dos Rockets. Ele participou ativamente de novo da rotação do time e encerrou a partida com sete pontos e quatro rebotes, em 14 minutos jogados.

Em outro duelo de times da Conferência Oeste, o Sacramento Kings derrotou o Golden State Warriors por 114 a 113, em Sacramento, com uma cesta de três pontos de Kyle Guy no estouro do cronômetro. O armador de 23 anos, que chegou à equipe da casa no Draft de 2019, foi o cestinha com 20 pontos, acertando seis arremessos de 3 em 10 tentativas.

Pelos Warriors, Stephen Curry mostrou que está firme em sua preparação para a temporada regular. O armador anotou 29 pontos, convertendo cinco chutes de 3 em 13 tentados. Marquese Chriss também se destacou fazendo 17 pontos e ficando a somente um rebote do "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos).

No Leste, o Philadelphia 76ers superou o Boston Celtics por 108 a 99, em casa, no seu primeiro jogo na pré-temporada. Joel Embiid (18 pontos), Shake Milton (19) e Tobias Harris (16 pontos e 9 rebotes) brilharam pela franquia da Filadélfia. Jeff Teague marcou 18 pontos e fechou como o melhor dos visitantes, que também realizaram seu primeiro amistoso.