James Jones, do Heat, ganha disputa de arremessos de três pontos na NBA

LOS ANGELES - O jogador James Jones, do Miami Heat, venceu neste sábado, 21, Paul Pierce e Ray Allen, do Boston Celtics e levou seu primeiro campeonato de arremessos de três pontos no Jogo das Estrelas da Liga Norte-americana de Basquete (NBA), que aconteceu no Staples Center.

Jones encestou 20 pontos na última rodada, acertando quatro cestas seguidas no final. O especialista em arremessos disse que se beneficiou de ter sido o primeiro a realizar as jogadas na final de três jogadores.

Paul Pierce defendia o seu título e Ray Allen se converteu recentemente em líder da NBA com a maior quantidade de arremessos de três pontos em sua carreira, ninguém pode igualar o recorde de Jones diante dos aficionados dos Los Angeles Lakers, que o vaiaram.

Logo depois, Stephen Curry, de Golden State, derrotou Russel Westbrook, do Thunder, de Oklahoma, na rodada final do Concurso de Habilidades no Staples Center. Uma equipe de três jogadores do Atlanta ganhou a competição de arremessos de campo. Durante o programa se destacou a esperada participação do novato dos Clippers, Blake Griffin, na prova das enterradas.

Curry também participou do Concurso de Novatos. O hábil dos Warriors atravessou com facilidade os obstáculos da quadra. derrotando os adversários, como Westbrook, nativo de Los Angeles, Derrick Rose, o novato e o jogador mais valioso, John Wall, Cris Paul, de Nova Orleans, que errou uma cesta.

Antes do evento, uma multidão chegou no Staples Center para aguardar um astro local em ascensão. Griffin era o favorito para ganhar o seu primeiro concurso de enterradas. Ele marcou 14 pontos no Concurso de Novatos e perdeu na prova de enterradas, porém no domingo ele jogará com a equipe da Conferência Oeste, quando será o acontecimento principal do astro.

Griffin é o primeiro novato no Jogo das Estrelas da NBA, desde a presença do chinês Yao Ming, em 2003. O jogador tem uma média de 22,8 pontos e 12,6 rebotes por jogo, porém é mais conhecido por suas impressionantes habilidades para realizar enterradas.