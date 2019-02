Janela da NBA se encerra com Marc Gasol no Raptors e permanência de Anthony Davis

Bastante movimentada, a janela para trocas de jogadores da NBA na temporada 2018/2019 chegou ao fim na tarde desta quinta-feira. Nome mais comentado deste período, Anthony Davis foi um dos que seguiram em suas franquias e continuará no New Orleans Pelicans ao menos até o fim da temporada. Por outro lado, o espanhol Marc Gasol deixou o Memphis Grizzlies e acertou com o Toronto Raptors.

Um dos principais candidatos ao título da Conferência Leste, o Raptors buscou um dos melhores homens de garrafão da liga. Para ficar com Gasol, o time canadense enviou o pivô Jonas Valanciunas, o armador Delon Wright e o ala C.J. Miles para o Grizzlies, que deu mais um passo para reconstruir seu elenco.

Gasol se estabeleceu como um dos principais pivôs da NBA nos últimos anos. O veterano de 34 anos alternou altos e baixos nesta temporada, até pela desmotivação com a fraca campanha do Grizzlies, mas deve fortalecer ainda mais um elenco que conta com nomes como Kyle Lowry, Kawhi Leonard e Serge Ibaka.

Se o segundo colocado do Leste se movimentou, o líder da conferência não deixou por menos e fez uma contratação importante nesta quinta. O Milwaukee Bucks, dono da melhor campanha da NBA com 40 vitórias, também aproveitou o momento de reconstrução do Pelicans para contratar o ala/pivô Nikola Mirotic.

Dono de um bom arsenal ofensivo e ótimo arremesso de três pontos, Mirotic chega para melhorar aquele que já o segundo melhor ataque da NBA, com média de 117,8 pontos por partida. Para adquiri-lo, o Bucks enviou ao Pelicans o recém-contratado Stanley Johnson, Jason Smith, duas escolhas de Draft de primeira rodada e outras duas de segunda rodada.

Seguindo as movimentações dos principais times do Leste, o Philadelphia 76ers também não deixou por menos. Depois de uma grande troca com o Los Angeles Clippers, na qual adquiriu Tobias Harris, Mike Scott e Boban Marjanovic, o time da Pensilvânia desistiu de esperar pela evolução do jovem Markelle Fultz, primeira escolha do Draft de 2017, e o enviou ao Orlando Magic, em troca de Jonathon Simmons, uma escolha de primeira rodada do Draft e outra de segunda.

Em outras movimentações do dia, o próprio 76ers adquiriu James Ennis do Houston Rockets, o Washington Wizards trocou Markieff Morris com o Pelicans, por Wesley Johnson, e o Los Angeles Lakers enviou Ivica Zubac e Michael Beasley ao Los Angeles Clippers, por Mike Muscala.

ANTHONY DAVIS

O Lakers, aliás, viu cair por terra o sonho de contratar Anthony Davis, ao mesmo momentaneamente. Depois de ver o ala/pivô pedir publicamente para deixar o Pelicans, com quem tem contrato até o fim da próxima temporada, a franquia californiana apostou tudo na chegada do astro, mas se frustrou.

O Lakers chegou a envolver nomes como Kyle Kuzma, Lonzo Ball e Brandon Ingram na negociação, mas o Pelicans não aceitou a proposta e manteve o jogador até o fim da temporada. A tendência é que a franquia de New Orleans escute novas propostas após o término do campeonato, quando o Boston Celtics deve aparecer como forte candidato a ficar com Davis.