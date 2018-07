Jazz e Spurs vencem e ficam perto de avançar na NBA

O Utah Jazz e o San Antonio Spurs estão perto da classificação para a segunda rodada dos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Na noite de domingo, as duas franquias venceram e abriram 3 a 1 nas respectivas séries melhor de sete jogos, precisando de apenas mais um triunfo para avançar.

Em casa, o Utah Jazz derrotou o Denver Nuggets por 117 a 106. No triunfo, a equipe, que liderou o placar ao término de todos os quartos, foi comandada por Carlos Boozer, com 31 pontos e 13 rebotes. O armador Deron Williams também conseguiu um "double-double", com 24 pontos e 13 assistências.

Carmelo Anthony foi o cestinha da partida, mas não conseguiu evitar a derrota do Nuggets, mesmo tendo anotado 39 pontos e conseguido 11 rebotes. O pivô brasileiro Nenê Hilário também deixou a partida com um "double-double", com 11 rebotes e dez pontos.

O San Antonio Spurs superou o Dallas Mavericks por 92 a 89, contando com o apoio da sua torcida. Para isso, precisou reverter um placar adverso, já que os visitantes foram para o intervalo com 11 pontos de vantagem. Mas um triunfo por 29 a 11 no terceiro quarto colocou o Spurs na rota da vitória.

O armador George Hill, com 29 pontos, foi o principal destaque do Spurs, que também contou com boa atuação do argentino Manu Ginobili, com 17 pontos. Caron Butler e Dirk Nowitzki fizeram 17 pontos e foram os principais jogadores do Mavericks.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com as partidas Charlotte Bobcats x Orlando Magic, Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks e Phoenix Suns x Portland Trail Blazers.