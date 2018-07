Jazz massacra Lakers e impõe a Kobe a pior derrota da sua carreira

A última visita de Kobe Bryant a Salt Lake City lhe rendeu a pior derrota da sua carreira na NBA. Pela rodada de segunda-feira da liga, o Utah Jazz humilhou o Los Angeles Lakers por 123 a 75. O revés também igualou a maior derrota da história da franquia.

Rodney Hood anotou 30 pontos pelo Jazz, que teve a sua melhor exibição ofensiva da temporada e segue em sétimo lugar no Oeste, com 37 vitórias em 74 jogos, uma a mais do que o oitavo colocado Houston Rockets.

A derrota por 48 pontos igualou a expressiva diferença do revés de 7 de março de 2014, quando o Lakers caiu por 142 a 94 para o Los Angeles Clippers. Bryant não participou daquela partida por estar lesionado. Dessa vez, teve atuação discreta, com apenas cinco pontos e duas assistências - Louis Williams foi o destaque do Lakers com 16 pontos.

O Jazz praticamente decidiu a partida no seu começo quando abriu 17 a 2, sendo que Hood anotou 14 pontos no primeiro quarto. Ele foi para o intervalo com 30 pontos e não marcou mais nenhum no segundo tempo, ficando a dois da maior marca da sua carreira.

Pelo Lakers, o pior time do Oeste, o brasileiro Marcelinho Huertas somou seis pontos, um rebote e duas assistências. Já Raulzinho contabilizou dois pontos, um rebote e duas assistências pelo Jazz.

THUNDER MANTÉM EMBALO

Liderado por Russel Westbrook, que segue flertando com recordes de Michael Jordan e Michael Jordan, o Oklahoma City Thunder deu mais uma demonstração de força ao superar o Toronto Raptors por 119 a 100, fora de casa, ampliando a sua invencibilidade para oito jogos.

Westbrook assegurou seu 16º "triple-double" nesta temporada, com 26 pontos, 12 assistências e 11 rebotes. O armador soma a maior marca de dois dígitos em três fundamentos em uma temporada desde os 17 de Magic Johnson em 1988/1989. Além disso, Westbrook conseguiu seu sétimo "triple-double" em março, igualando a maior cifra em um mês desde que Jordan a conseguiu em abril de 1989.

Kevin Durant também brilhou, sendo o cestinha da partida com 34 pontos, além de ter acumulado oito rebotes e oito assistências pelo Thunder, que está em terceiro lugar na Conferência Oeste e tem a melhor sequência de vitórias nesse momento na NBA.

DeMar DeRozan marcou 19 pontos e Norman Powell somou 18 pelo Raptors, que sofreu apenas a quarta derrota como mandante em 2016. O time é o vice-líder do Leste e já está classificado aos playoffs.

OUTROS JOGOS

Mesmo desfalcado pela ausência dos seus principais astros, o San Antonio Spurs superou o Memphis Grizzlies, fora de casa, por 101 a 87, na noite de segunda-feira, com ótima atuação de LaMarcus Aldridge, que marcou 31 pontos e recuperou oito rebotes.

Patty Mills registrou 17 pontos e Kyle Anderson colaborou com 13 pontos e sete assistências pelo Spurs, o vice-líder do Oeste, que deu descanso a Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili. Vince Carter anotou 14 pontos pelo Grizzlies, que sofreu a terceira derrota seguida e ocupa a quinta posição no Oeste.

Sofrendo com lesões e em má fase, o Chicago Bulls parece cada vez mais distante dos playoffs. Na noite de segunda-feira, o time caiu em casa para o Atlanta Hawks por 102 a 100, perdendo o quarto jogo consecutivo, o que o deixa em décimo lugar no Leste.

Jeff Teague anotou 26 pontos pelo Hawks, que emplacou o quarto triunfo seguido e está na terceira posição na mesma conferência. Al Horford contribuiu para o triunfo com 14 pontos e dez rebotes. Já Derrick Rose somou 20 pontos pelo Bulls.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

