Jazz sofre pior derrota da sua história em casa na NBA

O Jazz vinha embalado em casa, com seis vitórias consecutivas, mas teve atuação decepcionante, com 39,5% de aproveitamento nos arremessos. Sua pior derrota anterior como mandante havia sido em 18 de novembro de 1980, quando perdeu por uma diferença de 33 pontos para o Milwaukee Bucks. Randy Foye foi o principal jogador do Jazz na partida ao fazer 12 pontos.

A noite de segunda também foi decepcionante para Nenê Hilário. Com uma atuação ruim, o pivô brasileiro viu a reação do Washington Wizards na temporada 2012/2013 ser freada pelo Sacramento Kings, que encerrou um jejum de quatro partidas sem vitórias com o triunfo, fora de casa, por 96 a 94, definido no último segundo do confronto.

Nenê permaneceu em quadra por 30 minutos, com quatro pontos, sete rebotes e duas assistências, enquanto Emeka Okafor somou 23 pontos e 15 rebotes para o Wizards. Isaiah Thomas fez a cesta que deu a vitória do Kings no segundo final. Além disso anotou 22 pontos, sendo 10 no último período, e deu sete assistências.

Fora de casa, o Memphis Grizzlies venceu o Philadelphia 76ers por 103 a 100, na noite de segunda. Na sua melhor atuação na temporada, o espanhol Marc Gasol foi o cestinha da partida com 27 pontos, um a mais do que Rudy Gay. Já Jerryd Bayless marcou 21 pontos para o Grizzlies, que chegou a ter uma desvantagem de 17 pontos na partida. Evan Turner fez 27 pontos para o 76ers, Thaddeus Young anotou 23 e Jrue Holiday somou 18 pontos e 10 assistências.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Toronto Raptors 102 x 114 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 100 x 103 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 94 x 96 Sacramento Kings

Brooklyn Nets 97 x 77 Orlando Magic

Chicago Bulls 93 x 85 Charlotte Bobcats

Denver Nuggets 102 x 101 Indiana Pacers

Utah Jazz 80 x 125 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x New Orleans Hornets