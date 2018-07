Jazz vence Golden State Warriors fora de casa e abre vantagem sobre os Lakers

OAKLAND - A rodada de domingo da NBA foi ótima para o Utah Jazz. Na luta acirrada com o Los Angeles Lakers por uma vaga nos playoffs, a equipe assumiu a oitava colocação na Conferência Oeste ao vencer o Golden State Warriors, fora de casa, por 97 a 90, e ainda viu o seu oponente tropeçar.

Mo Williams foi o cestinha da partida com 25 pontos pelo Jazz, enquanto Al Jefferson fez 19 pontos e obteve 12 rebotes e Derrick Favors conseguiu 13 rebotes e anotou 12 pontos. Stephen Curry fez 22 pontos, Klay Thompson anotou 20 e David Lee somou 21 pontos e 13 rebotes pelo Warriors, sexto colocado na Conferência Oeste da NBA.

Em oitavo lugar no Oeste, o Jazz está com 41 vitórias e 37 derrotas, um triunfo a mais do que os Lakers. No domingo, a equipe perdeu para o Los Angeles Clippers por 109 a 95. Assim, os Lakers foram "varridos" neste domingo pelos Clippers, o que só havia acontecido na temporada 1974/1975, quando a franquia ainda se chamava Buffalo Braves.

Os Clippers, que estão na quarta posição na Conferência Oeste, também comemoraram no domingo a conquista do título simbólico da Divisão do Pacífico, o primeiro da sua história. Blake Griffin somou 24 pontos e 12 rebotes na partida, Chris Paul fez 24 pontos e deu 12 assistências e Jamal Crawford marcou 20 pontos.

Os Lakers vinham embalados por três vitórias. O time não contou com Metta World Peace e Steve Nash na partida. Kobe Bryant marcou 25 pontos e deu 10 assistências, Dwight Howard também fez 25 pontos e Pau Gasol somou 13 rebotes e 12 pontos.

Fora de casa, o New York Knicks conquistou a 12ª vitória consecutiva na temporada ao derrotar o Oklahoma City Thunder por 125 a 120, em duelo definido apenas na prorrogação. Carmelo Anthony voltou a liderar a equipe, com 36 pontos e 12 rebotes. J.R. Smith também foi decisivo para o triunfo ao anotar 22 pontos, incluindo duas cestas decisivas quando faltavam menos de dois minutos para o encerramento do tempo extra.

Assim, os Knicks, vice-líderes da Conferência Leste da NBA, conquistaram a 50ª vitória nesta temporada, marca que não alcançavam há 13 anos. Já o Thunder está na vice-liderança da Conferência Oeste. Russel Westbrook foi o cestinha da partida, com 37 pontos, além de ter obtido 11 rebotes e dado oito assistências. Já Kevin Durant marcou 27 pontos.

Reforçado pelos retornos de Kevin Garnett e Paul Pierce, o Boston Celtics venceu, em casa, o Washington Wizards por 107 a 96. Brandon Bass foi o cestinha do jogo com 20 pontos, enquanto Garnett anotou 12, três a menos do que Pierce. Assim, os Celtics, que estão em sétimo lugar na Conferência Leste, conquistaram o quarto triunfo nos últimos 12 jogos.

John Wall somou 16 pontos e 10 assistências para os Wizards, enquanto o brasileiro Nenê Hilário fez sete pontos, obteve cinco rebotes e deu três assistências nos 26 minutos em que permaneceu em quadra. A equipe, já eliminada, está na 11ª colocação na Conferência Leste.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder 120 x 125 New York Knicks

Los Angeles Clippers 109 x 95 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 107 x 96 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 91 x 85 Orlando Magic

Sacramento Kings 87 x 89 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 99 x 85 Chicago Bulls

Golden State Warriors 90 x 97 Utah Jazz

Phoenix Suns 92 x 95 New Orleans Hornets

Portland Trail Blazers 91 x 96 Dallas Mavericks

A NBA só volta a ter jogos na terça-feira. Confira quais serão:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Washington Wizards

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Charlotte Bobcats

Houston Rockets x Phoenix Suns

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x New Orleans Hornets

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves