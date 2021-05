Jazz vence Grizzlies no retorno de Donovan Mitchell e empata série; Knicks ganham

O Utah Jazz venceu o Memphis Grizzlies por 141 a 129, na rodada de quarta-feira dos playoffs da NBA, com boa participação de Donovan Mitchell no retorno do armador após mais de um mês afastado por uma lesão no tornozelo. Com a vitória, a série de primeira rodada da Conferência Oeste fica empatada por 1 a 1. Os próximos dois jogos serão realizados em Memphis, neste sábado e na próxima segunda.

Mitchell registrou 25 pontos e um roubo de bola em 26 minutos em quadra, sendo o cestinha do Jazz na partida. O pivô francês Rudy Gobert (21 pontos, 13 rebotes e quatro tocos) e Mike Conley (20 pontos e 15 assistências) também se destacaram.

Mesmo com a derrota, Ja Morant mais uma vez teve uma performance de alto nível. O armador anotou 47 pontos e quebrou o recorde dos Grizzlies de pontuação em uma única partida de playoffs. Outra marca estabelecida foi do Jazz, que com os 141 pontos anotados conseguiu a maior marca de pontuação da história da franquia.

O grande diferencial da partida foi o aproveitamento das equipes no perímetro. Enquanto os Grizzlies conseguiram apenas 8 acertos de 23 tentativas (34,8% de aproveitamento) nesses arremessos, o Jazz finalizou a partida com 19 de 39 (48,7% de aproveitamento) na conversão desses chutes.

Em Nova York, o torcedor que esteve presente no ginásio Madison Square Garden teve o privilégio de acompanhar uma reação heroica do New York Knicks. O time da casa superou o Atlanta Hawks por 101 a 92 e empatou a série da primeira rodada do Leste por 1 a 1.

Foram duas metades de jogo completamente distintas para os Knicks. Na primeira, a equipe falhou muito nos arremessos de quadra e presenciou grandes jogadas de Trae Young e Bogdan Bogdanovic. Porém, o time de Nova York acordou a partir do terceiro quarto e superou o rival por 57 a 35 na segunda metade, com destaques para Derrick Rose e Julius Randle.

Mesmo vindo do banco de reservas, o armador veterano ficou por 39 minutos em quadra e anotou 26 pontos, quatro assistências e quatro rebotes. Já o ala-pivô, recentemente nomeado o "Most Improved Player of the Year" (jogador que mais evoluiu), registrou 15 pontos, 14 rebotes e quatro assistências, mesmo tendo zerado a pontuação no primeiro quarto.

Os Hawks pareciam confiantes e dispostos para repetir o boa atuação do jogo 1, mas a rodagem do elenco não conseguiu manter o bom ritmo dos primeiros dois quartos. Young foi o cestinha da equipe com 30 pontos e distribuiu sete assistências, enquanto que Bogdanovic e De’Andre Hunter contribuíram com 18 pontos cada.

NA FRENTE

O Philadelphia 76ers recebeu e venceu o Washington Wizards por 120 a 95, no jogo 2 da primeira rodada do Leste e abriu 2 a 0 no confronto. Ben Simmons (22 pontos, nove rebotes e oito assistências), Joel Embiid (22 pontos e sete rebotes) e Tobias Harris (19 pontos e nove rebotes) foram os caras da partida pelo time da casa. Além deles, Furkan Korkmaz (13 pontos) e Tyrese Maxey (10) se destacaram vindo do banco de reservas.

Os Wizards, que se mantiveram na cola do rival no começo do jogo, foram liderados pelos 33 pontos de Bradley Beal, por um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de Russell Westbrook (10 pontos e 11 assistências) e pelos 11 pontos de Rui Hacimura.

Agora a série vai para Washington, onde os Wizards tentarão usar o mando dos jogos 3 e 4 a seu favor para tentar reverter a delicada situação no confronto. Para piorar, Westbrook sentiu o tornozelo no final da partida e não retornou para o prosseguimento do duelo.