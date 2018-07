Jeremy Lin é convocado para jogo de novatos da NBA

NOVA YORK - A NBA aproveitou todo o interesse causado pelas excelentes atuações de Jeremy Lin e incluiu às pressas o jogador do New York Knicks na lista de jogadores que vão disputar a partida de novatos, que será um dos eventos do fim de semana do Jogo das Estrelas, que será disputado na próxima semana.

A partida envolvendo novatos e jogadores que estão no segundo ano da liga norte-americana de basquete será disputado no dia 24 de fevereiro, em Orlando. A inclusão de Lin no duelo aconteceu após a escolha dos 18 jogadores que vão disputar o confronto festivo, que foi divulgada no dia 8 de fevereiro e incluía o brasileiro Tiago Splitter, do San Antonio Spurs.

Lin tem atraído enorme atenção por conta das suas surpreendentes atuações pelo Knicks, que venceu os últimos sete jogos. Nas suas cinco primeiras partidas como titular, o armador anotou 136 pontos. A marca nunca havia sido alcançada por um jogador desde a fusão da NBA com a ABA em 1976. Além dele, Norris Cole, do Miami Heat, também foi incluído na relação de jogadores para o duelo de novatos.

Ao contrário de anos anteriores, quando os estreantes na NBA enfrentavam os atletas que estavam no segundo ano, os jogadores serão misturados em equipes comandadas por Charles Barkley e Shaquille O''Neal. E os times para a partida já estão definidos. Lin estará na equipe de O''Neal, ao lado de Blake Griffin e Ricky Rubio. Splitter será comandado por Barkley e terá Kyrie Irving e John Wall como alguns de seus companheiros.

Além de participar do jogo de novatos, Lin também estará no torneio de enterradas, mas como coadjuvante. O jogador, que é filho de taiwaneses, vai lançar bolas para Iman Shumpert, seu companheiro no Knicks, que tentará vencer a disputa.