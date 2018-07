Jeremy Lin faz 38 pontos e Knicks vence Lakers na NBA

NOVA YORK - Há duas semanas, Jeremy Lin era um reserva que dificilmente chegava aos 10 minutos em quadra nos jogos do New York Knicks. Mas tudo mudou para ele na última semana. O norte-americano, naturalizado taiwanês, em sua segunda temporada na NBA, agora é o cestinha da franquia de Nova York.

Na noite de sexta-feira, 10, ele ofuscou Kobe Bryant, marcou 38 pontos, deu sete assistências, e garantiu a vitória ao Knicks sobre o Lakers por 92 a 85, apesar das ausências de Carmelo Anthony e Amare Stoudemire.

O jogador vem em fase impressionante desde que as duas estrelas dos Knicks se machucaram. Nos últimos quatro jogos, tem uma média de 28,5 pontos e oito assistências. Contra o Lakers, ele ofuscou uma boa partida de Kobe Bryant, que fez 34 pontos e deu 10 assistências.

Outro que vinha em grande fase, com cinco "duplos duplos" seguidos, Anderson Varejão não foi bem na rodada desta sexta. Anotou apenas oito pontos e pegou quatro rebotes (pior marca dele no garrafão na temporada) e o Cleveland Cavaliers perdeu em casa para o Milwaukee Bucks por 113 a 112, na prorrogação. Antawn Jamison, do time de Varejão, errou dois lances livres a três segundos para o fim do último quarto, quando o jogo já estava empatado.

A noite não era mesmo dos brasileiros. No Canadá, Leandrinho teve 26 minutos em quadra, mas só anotou sete pontos e deu uma assistência na vitória do Toronto Raptors sobre o Boston Celtics por 86 a 79.

Dono da melhor campanha da temporada e líder da Conferência Leste, o Chicago atropelou o Charlotte Bobcats por 95 a 64, fora de casa. Joakim Noah teve 17 pontos e 14 rebotes na 23.ª vitória do Bulls, que só perdeu seis até aqui. Por outro lado, o Bobcats foi derrotado pela 13.ª vez seguida e ostenta a pior campanha da temporada, com apenas três triunfos em 26 jogos.

O líder do Oeste também venceu. Com 28 pontos de Russell Westbrook, o Oklahoma City Thunder fez 101 a 87 sobre o Utah Jazz, fora de casa. Com o resultado, a franquia chegou à sua 21.ª vitória, contra apenas seis derrotas.

Confira os resultados desta sexta-feira na NBA:

Orlando Magic 87 x 89 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 77 x 78 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 89 x 106 Miami Heat

Toronto Raptors 86 x 74 Boston Celtics

Charlotte Bobcats 64 x 95 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 112 x 113 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 109 x 92 New Jersey Nets

New Orleans Hornets 86 x 94 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 97 x 104 Dallas Mavericks

New York Knicks 92 x 85 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 98 x 92 Indiana Pacers

Utah Jazz 87 x 101 Oklahoma City Thunder

Veja os jogos deste sábado na NBA:

Charlotte Bobcats x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

New Jersey Nets x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

Dallas Mavericks x Portland Trailblazers

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Sacramento Kings x Phoenix Suns

Atualizado às 15h30 para correção de informação