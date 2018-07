Jeromy Lin supera Rubio e Knicks vence o Timberwolves

O jovem de 23 anos, nascido na Califórnia, mas filho de pais taiwaneses, não foi tão fenomenal quanto nas quatro rodadas anteriores, quando surgiu para o mundo do basquete, vindo do ostracismo para se tornar um novo fenômeno. Neste sábado, Lin anotou 20 pontos, deu oito assistências e pegou seis rebotes.

Mais importante: foi decisivo quando precisou. A quatro segundos do fim, a partida estava empatada em 98 a 98. Lin colocou a bola embaixo do braço e encarou toda a defesa do Timberwolves. Marcado por três adversários, sofreu falta. Errou o primeiro, mas acertou o segundo lance livre. Depois, no lance que poderia ser decisivo, Ricky Rubio (12 pontos e oito assistências), se atrapalhou com a bola e impediu a vitória do seu time. O cestinha do jogo foi Kevin Love, com 32 pontos. O pivô do Timberwolves ainda pegou 21 rebotes e liderou as duas estatísticas na rodada.

Desde que Lin se tornou titular, devido às contusões de Amare Stoudemire e Carmelo Anthony, o Knicks jogaram cinco vezes em oito dias e venceram todas. Empurrado pelo fenômeno "Lin-Sanity", um trocadilho com o nome dele a palavra "insanidade", o time de New York já é o oitavo da Conferência Leste.

Apenas dois brasileiros entraram em quadra neste sábado. Em New Jersey, o San Antonio Spurs venceu o Nets por 103 a 89 com 10 pontos de Tiago Splitter, que também pegou cinco rebotes. Ele foi um dos sete jogadores da franquia de San Francisco a alcançar dois dígitos na pontuação.

Em Indianápolis, Nenê teve um desempenho parecido. O pivô brasileiro anotou 11 pontos e pegou cinco rebotes e o Denver Nuggets venceu o Indiana Pacers por 113 a 109. Já Anderson Varejão, com uma lesão no pulso, desfalcou o Cleveland Cavaliers, que perdeu para o Philadelphia 76ers por 99 a 84, em casa.

Veja os resultados deste sábado na NBA:

Charlotte Bobcats 86 x 111 Los Angeles Clippers

Indiana Pacers 109 x 113 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 84 x 99 Philadelphia 76ers

New Jersey Nets 89 x 103 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 98 x 100 New York Knicks

Dallas Mavericks 97 x 94 Portland Trailblazers

Milwaukee Bucks 94 x 99 Orlando Magic

Sacramento Kings 84 x 98 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste domingo na NBA:

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Miami Heat

Golden State Warriors x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Utah Jazz