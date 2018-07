Jerry Buss, dono do Los Angeles Lakers, morre aos 80 anos

Buss estava internado tratando de um câncer, mas a causa da morte foi falência renal, segundo seu assistente, Bob Steiner, que foi citado no post da NBA.

Buss comprou os Lakers em 1979, e sob a sua propriedade, o time se tornou uma das franquias mais valiosas e populares no esporte profissional.

Os Lakers venceram campeonatos da liga durante sua era estrelada nos anos 1980 e começo dos 90, com equipes que traziam alguns dos principais nomes do esporte, como Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson. O time teve mais destaque no final dos anos 1990 até 2004, com superestrelas como Kobe Bryant e Shaquille O'Neal.

"A marca do basquete que ele trouxe e o impacto que ele teve no esporte como um todo - essas vibrações foram sentidas (por) um garoto durante todo o caminho para a Itália aos seis anos de idade, antes de o basquete se tornar global", disse Bryant, que cresceu na Itália.

Dois dos filhos de Buss são vice-presidentes executivos da franquia - Jeanie Buss gerencia o negócio e Jim Buss supervisiona as operações de basquete.

"Esse é um dia triste para Los Angeles", disse o ex-prefeito Richard Riordam em um tweet.

(Reportagem de Ronald Grover)