Jimmy Butler volta a decidir no final do jogo e Philadelphia bate Brooklyn na NBA

Com uma cesta de três pontos a 2,3 segundos do final da partida de Jimmy Butler, o Philadelphia 76ers derrotou o Brooklyn Nets por 127 a 125, na rodada de domingo da temporada regular da NBA. O ala já fizera algo semelhante diante do Charlotte Hornets no jogo do último dia 17.

Butler terminou com 34 pontos e 12 rebotes, enquanto que Joel Embiid anotou 32 pontos e agarrou 12 rebotes para os 76ers. Com 38 pontos para o Nets, D'Angelo Russell foi o cestinha da partida. Ele também teve oito assistências e pegou oito rebotes.

Em Los Angeles, quem foi ver LeBron James viu uma grande atuação do suíço Nikola Vucevic, autor de 31 pontos, 15 rebotes e sete assistências na vitória do Orlando Magic sobre o Lakers por 108 a 104. Foi a segunda vitória do time da Flórida sobre a equipe de Hollywood, que no último dia 17 havia anotado 130 a 117, em Orlando.

LeBron James fez 24 pontos e sete assistências para o Lakers, que havia vencido três jogos em sequência e seis de seus sete últimos confrontos.

Com 29 pontos e 10 rebotes de Kawhi Leonard e 12 pontos e 10 assistências de Kyle Lowry, o Toronto Raptors venceu o seu quinto jogo consecutivo ao superar o Miami Heat por 125 a 115. O time canadense mantém a liderança geral da NBA com 17 vitórias em 21 jogos.

O cestinha da partida foi Dwyane Wade, que marcou 35 pontos para o Miami. Josh Richardson anotou 19 pontos e Bam Adebayo fez 16 e ainda buscou 21 rebotes. Mas a boa produção desses jogadores não foi suficiente para o impedir a 12ª derrota do Heat em 19 jogos.

Em Memphis, o New York Knicks obteve boa vitória ao superar o Grizzlies por 103 a 98, com direito a 26 rebotes e 21 pontos de Enes Kanter, além de 22 pontos de Tim Hardaway Jr.. Foi a sétima vitória do Knicks, em 21 jogos, enquanto que a franquia da casa perdeu pela sétima vez, em 19 confrontos.

Em Atlanta, o Hawks marcou 124 a 123 sobre o Charlotte Hornets, graças a 23 pontos e 11 rebotes de John Collins, além de um toco em Kemba Walker no último lance da partida. O time da Geórgia venceu apenas pela quarta vez, após 20 jogos disputados, enquanto que o da Carolina do Norte somou a nona derrota em 19 duelos na temporada.

Confira a rodada de domingo na NBA:

Los Angeles Lakers 104 x 108 Orlando Magic

Detroit Pistons 118 x 107 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 124 x 123 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 125 x 127 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 125 x 115 Miami Heat

Memphis Grizzlies 98 x 103 New York Knicks

Sacramento Kings 112 x 133 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 100 x 104 Los Angeles Clippers

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Washington Wizards x Houston Rockets

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Boston Celtics

Utah Jazz x Indiana Pacers

Golden State Warriors x Orlando Magic