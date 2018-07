Joakim Noah desfalca Chicago Bulls na NBA por até dez semanas

O pivô Joakim Noah vai desfalcar o Chicago Bulls por um período entre oito e dez semanas para se recuperar de uma cirurgia na mão direita, realizada com o objetivo de corrigir uma lesão no ligamento. De acordo com a franquia, a operação do jogador foi um sucesso.

Noah precisou reparar o ligamento colateral ulnar. A lesão aconteceu no dia 27 de novembro, durante a vitória do Chicago sobre o Sacramento Kings. Fred Tedeschi, preparador físico do Bulls, explicou que a cirurgia precisou ser realizada para evitar o risco de agravamento da lesão.

Contundido, Noah anotou 11 pontos e obteve 11 rebotes nos 26 minutos em que esteve em quadra na vitória do Bulls por 110 a 93 sobre o Toronto Raptors, em 15 de dezembro. O jogador está em seu quarto ano na NBA e tem médias de 14 pontos e 11,7 rebotes nesta temporada. Durante o período de afastamento, ele deverá ser substituído por Taj Gibson.