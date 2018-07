Joakim Noah, do Chicago Bulls, é eleito melhor jogador de defesa da NBA

CHICAGO - Pivô do Chicago Bulls, Joakim Noah foi eleito o melhor jogador de defesa da atual temporada da NBA, a liga norte-americana de basquete. O anúncio foi feito nesta segunda-feira durante a disputa dos playoffs da competição. Noah é o primeiro jogador da equipe a receber o prêmio desde Michael Jordan, na temporada 1987-1988.

Noah foi eleito ao obter 555 de 1.125 pontos possíveis com base na escolha de 125 jornalistas dos Estados Unidos e Canadá. Roy Hibbert, do Indiana Pacers (com 166 pontos), e DeAndre Jordan, do Los Angeles Clippers (121 pontos), ficaram em segundo e terceiro lugares na eleição.

O jogador do Chicago Bulls esteve em quadra em 80 das 82 partidas da equipe na temporada e é o sexto maior reboteiro da NBA, com média de 11,3 por jogo. Ele aparece em 12º em tocos (1,51) e soma 1,24 roubada de bola por jogo. E é ainda um dos três jogadores a marcar ao menos 10 rebotes, 1,5 toco e 1,2 roubadas por partida - os outros são Andre Drummond, do Detroit Pistons, e Anthony Davis, do New Orleans Pelicans.