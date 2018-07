João Batista é o mais cotado para suceder Hélio Rubens em Uberlândia

SÃO PAULO - João Batista, técnico do Espírito Santo Basquetebol, é um dos mais cotados para assumir o Uberlândia após a demissão de Hélio Rubens, na noite desta terça-feira. O experiente treinador já havia recebido fortes críticas do dono do time, o ex-senador Wellington Salgado, após a derrota sofrida no domingo, em casa, para São José, após ter aberto 20 pontos de vantagem.

"O João Batista é amigo do Wellington, e pode-se partir para esse lado", afirma o supervisor da equipe, Fernando Larralde.

Outros nomes ventilados são o de Régis Marreli, ex-São José, e Ênio Vecchi.

Hélio Rubens não contestou a decisão de Salgado. "Ele tem todo o direito de fazer o que queira, estando certo ou não. Nós acatamos. Ele é o dono do time".

O treinador, no entanto, lembrou que os melhores resultados da equipe do Triângulo Mineiro foram obtidos com ele no comando. "Isso é incontestável. Fomos vice-campeões do NBB no ano passado e campeões estaduais pela quarta vez".

Antes da criação do NBB, aliás, Hélio comandou Uberlândia rumo ao título do Nacional de 2004.