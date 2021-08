Joel Embiid acerta contrato máximo de quatro anos e R$ 1 bilhão com os 76ers, da NBA

O pivô e grande astro do Philadelphia 76ers, o camaronês Joel Embiid, está acertando os últimos detalhes de uma extensão máxima de contrato de US$ 196 milhões (R$ 1,03 bilhão) por quatro anos. Assim que assinada a renovação contratual, o jogador estenderá seu vínculo com a franquia da Filadélfia até a temporada 2026-2027 da NBA e vai faturar US$ 261 milhões (R$ 1,37 bilhão) durante o período, visto que o atual compromisso já previa US$ 65 milhões (R$ 341 milhões) para seus últimos dois anos.

Quatro vezes selecionado para o All-Star Game, Embiid estava elegível para um extensão máxima nesta "offseason" depois de terminar em segundo lugar na votação para o MVP (melhor jogador) da última temporada e por ter feito parte do segundo time All-NBA, com médias de 28,5 pontos, 10,6 rebotes em seus 51 jogos na temporada regular.

O novo contrato de Embiid começará a valer para a temporada 2023-2024 e se baseia em um teto salarial projetado de US$ 124,95 milhões (R$ 655,2 milhões) para essa temporada. Com 27 anos e afastado das lesões que teve no início de sua carreira, o camaronês está nos 76ers desde que foi escolhido em terceiro lugar no Draft de 2014.

Levando os 76ers para os playoffs nos últimos quatro anos e sendo o líder da equipe, o pivô tem médias de 24,8 pontos e 11,3 rebotes durante toda a sua carreira na NBA.