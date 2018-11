Joel Embiid dá show em vitória na prorrogação do 76ers sobre o Hornets

O Philadelphia 76ers teve trabalho, mas venceu o Charlotte Hornets por 133 a 132, na Filadélfia, nos Estados Unidos, com direito a grande atuação de Joel Embiid no confronto válido pela rodada desta sexta-feira da NBA. O pivô camaronês, que marcou 42 pontos e pegou 18 rebotes durante os 39 minutos que esteve em quadra, selou a vitória ao acertar um lance livre decisivo, ponto que deixou o time dele com vantagem de quatro para o rival a seis segundos do fim da partida.

O resultado manteve o Philadelphia invicto em casa, com sete vitórias em sete jogos disputados em seus domínios. A campanha na temporada é de oito triunfos e cinco reveses, suficiente para a franquia se posicionar em terceiro lugar na Conferência do Leste neste momento.

Franquia de posse do ex-jogador Michael Jordan, o Charlotte está em sétimo lugar no Leste, com seis vitórias e seis derrotas. Apesar do aproveitamento de apenas 31% de acerto nos arremessos de quadra, o armador Kemba Walker (30 pontos, nove assistências e sete rebotes) liderou a reação do time no último quarto, no qual a equipe da Carolina do Norte tirou vantagem de 11 pontos e levou o duelo à prorrogação.

Um dos favoritos no Leste, o Boston Celtics confirmou irregularidade neste início de temporada com uma derrota sofrida para o Utah Jazz, fora de casa, por 123 a 115. Os destaques do time vencedor foram o ala Joe Ingles, cestinha do duelo com 27 pontos, e o pivô Rudy Gobert, que marcou 17 pontos e pegou 15 rebotes. O Boston está em quinto no Leste, com sete vitórias e cinco derrotas, enquanto o Utah está em nono no Oeste, com seis triunfos e seis reveses.

A partida marcou a primeira vez que Gordon Hayward enfrentou o Utah Jazz, franquia que draftou o ala em 2010 e pela qual ele se tornou All-Star. O jogador, que esteve discreto com 13 pontos em 26 minutos, foi contratado pelo Boston antes do início da temporada passada, na qual disputou apenas alguns minutos porque sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo logo no jogo de abertura do time.

A vitória mais emocionante da sexta-feira foi do Brooklyn Nets, por 112 a 110 contra o Denver Nuggets, fora de casa. Com o jogo empatado a segundos do fim, o ala-armador Caris LeVert deu uma finta desconcertante em Gary Harris e acertou um arremesso de dois pontos, apesar da tentativa de bloqueio do ala-pivô Paul Millsap. Com apenas três centésimos no relógio, o ala-armador Malik Beasley errou um chute de três no desespero na última jogada. O Brooklyn está em oitavo no Leste, com seis vitórias e seis derrotas, enquanto o Denver é o terceiro do Oeste, com nove triunfos e três reveses.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira:

Orlando Magic 117 x 108 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 133 x 132 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 109 x 124 Detroit Pistons

Miami Heat 102 x 110 Indiana Pacers

Denver Nuggets 110 x 112 Brooklyn Nets

Utah Jazz 123 x 115 Boston Celtics

Sacramento Kings 121 x 110 Minnesota Timberwolves

Veja os jogos deste sábado:

Toronto Raptos x New York Knicks

Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Miami Heat x Washington Wizards

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Memphis Griezzlis x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Golden State Warriors x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers