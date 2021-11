Jogador brasileiro de basquete de 15 anos é encontrado morto nos EUA; CBB lamenta a perda

O jogador brasileiro de basquete Artur Bandiera foi encontrado morto na cidade de Cumberland, nos Estados Unidos, na terça-feira. O estudante, de apenas 15 anos, jogava pelo time do colégio Bishop Walsh School, no qual era intercambista, e era formado na base do Regatas Campineiro-SP.

Ele foi encontrado morto na LaSalle House, dormitório de propriedade privada que reúne alunos do Bishop Walsh, de acordo com o jornal Cumberland Times-News. De acordo com a escola, a polícia local ainda não estabeleceu a causa da morte. Não havia sinais de crime ou uso de drogas, segundo as autoridades.

Leia Também NBB aposta na volta do público aos ginásios para temporada 2021-2022

"É importante para nós, como comunidade, rezarmos por ele e por sua família pela grande perda que sofreram. Vamos lembrar ainda daqueles que estão aqui na nossa comunidade que eram próximos dele e compartilharam de sua passagem pela escola", declarou a diretora do colégio, Jennifer Flinn, em mensagem publicada nas redes sociais da entidade.

Também pelas redes, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lamentou a perda. "A CBB lamenta profundamente a morte do jovem Artur Bandiera, de 15 anos, atleta da base do Regatas Campineiro-SP, nos EUA. Artur é filho do técnico da base do clube, Marcelo Bandiera, um apaixonado pelo basquete como toda a família. Nossos pêsames, pensamentos e orações!"