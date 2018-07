Jogador da NBA, Odom é preso nos Estados Unidos

SÃO PAULO - O ala/pivô Lamar Odom foi preso na madrugada desta sexta-feira próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos, por dirigir sob os efeitos de álcool ou drogas, segundo informou a polícia local. O jogador, que vem se envolvendo em uma série de polêmicas nas últimas semanas, foi flagrado conduzindo seu carro em ziguezague em San Fernando Valley, no noroeste da cidade californiana. "O senhor Odom deu sinais de intoxicação e não foi possível realizar os testes de sobriedade no local", explicou o escritório dos policiais de estradas da Califórnia, em comunicado oficial. As autoridades ainda disseram que o jogador se recusou a realizar o teste de sobriedade.

Odom, de 33 anos, acabou sendo detido e preso, acusado de dirigir sob o efeito de substâncias entorpecentes. Ele só foi libertado na manhã desta sexta-feira, após pagar uma fiança de 15 mil dólares (cerca de R$ 35 mil).

Nas últimas semanas, o nome do ex-jogador do Los Angeles Clippers tem aparecido frequentemente no noticiário norte-americano. Recentemente, ele admitiu ser viciado em drogas há dois anos e inclusive teria ficado desaparecido por alguns dias, o que foi negado por seu agente. Lamar Odom está na NBA desde a temporada 1999/2000, quando foi escolhido no Draft pelo Los Angeles Clippers. Ele também passou por Miami Heat, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks antes de voltar ao próprio Clippers na temporada passada. Seu contrato com a equipe californiana terminou ao fim do último campeonato e atualmente ele é agente livre.